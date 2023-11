Le Sénégal va jouer son 2e Championnat du monde de handball féminin, qui démarre ce mercredi et abrité conjointement par le Danemark, la Norvège et la Suède. Les Lionnes vont entrer en lice vendredi contre la Croatie.

Le 26e Championnat du monde féminin de handball, co-organisé par le Danemark, la Norvège et la Suède, démarre ce mercredi. L’équipe du Sénégal va connaitre sa deuxième expérience dans cette compétition. Les Lionnes se rendent en Scandinavie avec la forte conviction de pouvoir écrire la plus belle page du handball sénégalais au Mondial féminin. Du moins, c’est l’ambition du président de la Fédération sénégalaise de handball (FSH).

Selon Seydou Diouf, le Sénégal va jouer ‘’dans l’objectif de qualification au second tour’’. C’est-à-dire mieux que lors de sa première participation en 2019 où la sélection sénégalaise a été éliminée au premier tour et a fini à la 18e place sur 24 nations. Pour lui, ‘’les qualités et l’expérience’’ des Lionnes seront déterminantes dans la réalisation de cette ambition. ‘’Le Sénégal a raté le dernier Championnat du monde, mais à l’avant-dernier, on y était.

Nous savons là où nous allons et ce qui nous y attend. Il faudra respecter nos adversaires, mais surtout se faire respecter’’, a assuré M. Diouf. Parmi les joueuses retenues par le sélectionneur national Yacine Messaoudi, neuf faisaient partie du groupe du Sénégal à sa première campagne de 2019. Il s’agit des pivots Hawa Ndiaye et Laura Kamdop, des arrières Doungou Camara, Coura Camara et Fanta Keita, des ailières Diénaba Sy, Raïssa Dapina et Khady Seck, et de la gardienne Ndèye Sokhna Sène.

Pour peaufiner leurs stratégies, les Lionnes ont participé dernièrement à un tournoi de préparation en France, avec un bilan mitigé. Elles ont d’abord mordu la poussière face à la sélection française championne olympique et vice-championne du monde (32-19) vendredi dernier. Deux jours plus tard, les joueuses de Messaoudi se sont ressaisies en domptant les Camerounaises (22-16) dimanche. Une victoire qui leur permettra d’arriver à Stockholm en pleine confiance.

Mais les Lionnes devront se défaire de leurs adversaires dans la poule A. Il s’agit de la Suède, pays co-organisateur, de la Croatie et de la Chine. Premier adversaire du Sénégal, la Croatie va débarquer au Mondial avec une grande envie de bousculer la hiérarchie. Médaillées de bronze du dernier Championnat d’Europe de handball, les Croates veulent faire plus que la 6e place occupée en 2020. ‘’Même si nous avons de bonnes équipes dans le groupe, je pense que nous pouvons encore progresser. Nous pouvons jouer contre tout le monde sur notre chemin et nous pourrions avoir une opportunité de faire un bon résultat’’, a déclaré le coach Sostaric.

Quant à l’équipe suédoise, qui va affronter les Lionnes lors de la 2e journée, vise une première médaille d’or mondiale. Cinquièmes lors de la dernière édition, les Suédoises auront le soutien de leur public pour essayer de réussir leur première sortie à domicile. Le staff suédois a bien jeté un œil attentif sur l’équipe sénégalaise. D’ailleurs, le sélectionneur Axnér la considère comme ‘’l’une des meilleures équipes africaines avec de nombreuses joueuses évoluant dans le championnat français’’.

Le Sénégal va faire face à la sélection chinoise pour sa 3e apparition en phase de poules. Même si les Chinoises ne sont pas les favorites de la poule A, elles ne sont pas non plus les victimes expiatoires. Pour leur 18e participation, elles vont tout mettre en œuvre pour au moins passer le premier tour comme en 2009, quand la Chine avait accueilli la compétition. Car depuis lors, la sélection chinoise n’a pu sortir des poules. Avec un noyau solide et une équipe expérimentée enregistrant la présence de joueuses des éditions précédentes du Championnat du monde féminin, comme l'arrière gauche Xiuxiu Tian ou l'ailière droite Zhang Haixia.

Programme du Sénégal : Vendredi 1er décembre Croatie - Sénégal Dimanche 3 décembre Sénégal - Suède Mardi 5 décembre Chine - Sénégal

LOUIS GEORGES DIATTA