L’Institut national d’éducation et de formation des jeunes aveugles (INEFJA) de Thiès a organisé une journée de sensibilisation consacrée à la gestion de l’hygiène menstruelle, couplée à la distribution de kits d’hygiène destinés aux élèves filles. Une initiative soutenue par APIJAS et la coopération allemande, visant à améliorer les conditions d’apprentissage et de bien-être des apprenantes.

La question de l’hygiène menstruelle constitue un enjeu majeur au sein de l’INEFJA, en raison des difficultés spécifiques rencontrées par les apprenantes dans un contexte d’internat. Responsable genre inclusive au sein de l’INEFJA, Diarry Camara renseigne que les élèves partagent les mêmes infrastructures sanitaires, ce qui peut poser des problèmes d’hygiène et accroître les risques d’infections si des dispositifs adaptés ne sont pas mis en place. Elle plaide pour un renforcement des infrastructures sanitaires, notamment des toilettes adaptées et mieux séparées, afin de répondre aux besoins spécifiques des élèves.

La responsable genre inclusive a ainsi salué la tenue de la journée de sensibilisation consacrée à la gestion de l’hygiène menstruelle, couplée à la distribution de kits d’hygiène destinés aux élèves filles et les progrès réalisés au sein de l’établissement en matière de sensibilisation. Une activité qui a ciblé en particulier les élèves filles en situation de handicap, notamment les déficientes visuelles, mais également les filles à handicap moteur et les élèves albinos.

Au sein de l’établissement, la mise en place d’une cellule genre inclusive a permis de lever les tabous autour des menstruations et de renforcer la compréhension entre filles et garçons. « Aujourd’hui, ce n’est plus un sujet tabou à l’INEFJA », a-t-elle affirmé, estimant que l’établissement a réussi à instaurer un climat de dialogue et de respect autour de cette question.

Venu assister au nom du ministre et de la Cellule genre et équité, le chargé de communication Moustapha Guèye a salué une initiative qui contribue, selon lui, à la promotion de la santé, de la dignité et du bien-être des jeunes filles en formation. Moustapha Guèye a rappelé que la gestion de l’hygiène menstruelle constitue un enjeu majeur à la croisée des questions d’éducation, d’égalité des chances et d’épanouissement des apprenantes.

Il a toutefois souligné que les menstruations restent encore, dans de nombreux contextes, entourées de tabous, de préjugés et de contraintes matérielles susceptibles d’affecter la confiance en soi ainsi que la réussite scolaire et professionnelle des jeunes filles. Dans ce sens, il a souligné qu’il revient aux pouvoirs publics et à l’ensemble des acteurs du système éducatif de créer un environnement sûr, inclusif et bienveillant, permettant à chaque apprenante de poursuivre son parcours de formation dans des conditions optimales.

Le représentant du ministère a par ailleurs indiqué que la politique nationale en matière d’équité et d’inclusion vise à garantir un accès égal aux opportunités de formation et aux ressources nécessaires à la réussite, tant pour les filles que pour les garçons.

S’agissant de la distribution de kits d’hygiène, Moustapha Guèye a précisé qu’il s’agit d’un acte de solidarité concret, mais également d’un message fort en faveur du respect de la dignité des filles, de leur droit à la santé et de leur pleine participation à la vie éducative et professionnelle. Il a enfin encouragé les apprenantes à poursuivre leurs études avec détermination, à croire en leurs capacités et à s’imposer comme des actrices du changement au sein de leurs communautés.

Du côté des bénéficiaires, Sokhna Safietou Dienne, élève à l’INEFJA, a témoigné de l’impact positif de cette sensibilisation. Elle a expliqué que les échanges ont permis de lever les tabous autour des menstruations et de réduire la gêne ressentie par certaines élèves dans le milieu scolaire.

Selon elle, la parole libérée et les séances de sensibilisation contribuent à renforcer la confiance en soi et à améliorer les conditions de vie des apprenantes en internat.

À l’issue de cette activité, les participants ont insisté sur la nécessité de poursuivre les efforts de sensibilisation, tout en renforçant les infrastructures sanitaires afin de consolider l’inclusion et le bien-être des filles en situation de handicap au sein de l’INEFJA de Thiès.

Ndeye Diallo (Thiès)