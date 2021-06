Aller au-delà des schémas musicaux classiques, décomposer les arrangements habituels pour créer des sons évolutifs. Telle est la marque de I-Science, un groupe métissé. Il offre au public un cocktail de new soul, d'afrobeat, de rock et de jazz, avec des rythmiques traditionnelles.

‘’Entamer un voyage de pirates avec le public, dans le monde des rêves et de l’inconscient, à la recherche du plus grand trésor : l’enfant qui se cache à l’intérieur de chacun de nous’’. C’est ce que tente le groupe de musique I-Science pour égayer son public.

Pour y arriver, cette formation qui est basée au Sénégal, mais représentant également plusieurs autres pays (Italie, Egypte, Gabon, Bénin, Espagne, France) exécute des compositions originales qui mélangent new soul, afro-beat, rock et jazz, avec des rythmiques traditionnelles telles que le ‘’sabar’’. Des rythmiques puissantes et des mélodies touchantes qui enchantent les amoureux de la musique.

Le groupe I-Science, qui a sorti plusieurs singles qui cartonnent, compte dans sa discographie deux albums. Dans le premier, I-Science livre un message positif, le plus souvent inspiré des réalités du continent africain où ses membres évoluent, mais aussi des réalités du monde qu’ils parcourent au gré des voyages et des rencontres. Il est représentatif de leurs diversités culturelles.

Le deuxième album de ce groupe métissé, autant du fait de ses origines que de ses sonorités, est ‘’Ndeye San’’. ‘’Ndeye San’ est une exclamation rapportant à ce qui touche le cœur, une belle action, une belle musique, une belle personne. ‘Ndeye San’ peut aussi exprimer la compassion…’’, précise-t-on dans un dossier de presse transmis à ‘’EnQuête’’.

Ainsi, elle implique l’ouverture du cœur et I-Science, avec cet album, espère justement pouvoir toucher les cœurs. Préparée en trois ans, cette production est, selon les artistes, le fruit d’une révélation : envie d’aller au-delà des schémas musicaux classiques, décomposer les arrangements habituels pour créer des sons évolutifs. ‘’Une nouvelle maturité touchant aux rythmes locaux, au blues, jazz, soul, afro-beat, accompagnés de bruitages électroniques et vocaux. Cette fois-ci, l’émotion prime sur le fun. Jazz fusion à la sauce sénégalaise et plus largement africaine’’, a estimé I-Science à propos de cet album.

Dans cette production, la voix soul shamanique de Cori se pose sur des compositions originales créées avec le beatmaker Ibaaku, Abordidjal (bassiste) ou encore Mao Sidibé (beatmaker), ainsi que les autres musiciens du groupe, ‘’pour vous faire voyager dans d’autres états de conscience’’. Un monde d’afro-surréalisme, un monde de rêves conscients liés aux cycles de la vie et à l’exploration du soi profond’’, détaille-t-on.

I-Science s’offre les plus grandes scènes sénégalaises et fait des tournées dans la sous-région.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SINGLE ‘’GARAB’’ DE I-SCIENCE FEAT MAO SIDIBE

Un hymne à la nature et à l'environnement

Engagés dans les causes sociales et environnementales, le groupe de fusion afro, soul, jazz I-Science et Mao Sidibé, auteur-compositeur et vidéaste de renommée, ont sorti un nouveau single titré ‘’Garab’’. Ils entendent, à travers ce morceau, utiliser leur musique et leur art pour élever les consciences et sensibiliser sur les causes qui leur tiennent à cœur.

En effet, ce titre, produit en partenariat avec l'association environnementale Oceanium de Dakar, se veut un hymne à la nature et à l'environnement. ‘’En mettant en avant le travail de reboisement abattu par l'Oceanium (150 millions de palétuviers, soit environ 30 000 ha de mangrove reboisée), I-Science et Mao souhaitent sensibiliser la population sur la sauvegarde de l'environnement, l'importance de reboiser (même en initiative privée) et le lien entre tous les éléments de notre écosystème’’, explique-t-on dans une note reçue à ‘’EnQuête’’. ‘’Sans arbres, pas de pluie ; sans pluie, pas de récoltes ; sans récoltes, pas de nourriture pour la population. De la même manière, un écosystème sain préserve la faune maritime et terrestre. C’est une source de travail et de subsistance pour le Sénégal’’, analysent les artistes. ‘’Garab’’, en wolof, signifie l’arbre autant que le médicament.

Ce morceau est donc un encouragement adressé au plus grand nombre à planter des arbres, encore et toujours, avec obstination. ‘’Car les arbres soignent la terre et les individus’’. Le son autant que le clip illustrent et reflètent la belle énergie dont les équipes de l’Oceanium sont animées.

Suite à la sortie du single et du clip, I-Science et Mao Sidibé comptent accompagner la vaste campagne de reboisement de la mangrove de l’Oceanium, à partir de ce mois de juin et pour toute la durée de l’hivernage, avec, entre autres, une série de concerts et de cinémas débats en plein air.

BABACAR SY SEYE