La tension politique qui sévit entre le leader de Rewmi et les membres de l’APR commence à prendre de l’ampleur. Après sa sortie tonitruante la semaine dernière, les leaders du parti du président Sall demandent la tête d’Idrissa Seck. Omar Youm a invité l’ancien maire de Thiès à présenter sa démission.

Le coordonnateur départemental de l’APR du département de Mbour demande au leader du Rewmi de prendre ses responsabilités, après sa dernière sortie. Omar Youm s’est exprimé sur cette situation ce weekend, en marge d’un séminaire de partage et de réflexion sur la situation politique de l’APR, organisé par la Cojer départementale de Mbour.

Interrogé sur cette sortie qu’il qualifie de malheureuse, le maire de Thiadiaye et coordonnateur départemental de l’APR de Mbour laisse entendre : ‘’C’est regrettable. Il va falloir qu’il tire les conséquences de cette déclaration. On ne peut pas être dans une majorité, faire cette déclaration qui peut être source de division, de perturbation, de bouleversement et de tergiversation, et rester encore président du Cese, avoir ses ministres dans le gouvernement. Je pense que l’un ne va pas sans l’autre.’’

Dans le même sillage, rappelle-t-il, ‘’pour notre référence qui était le président Abdoulaye Wade, quand il avait décidé, en 1992-1993, de se présenter alors qu’on était dans un gouvernement d’union, il avait tiré les conséquences. En 1998, quand on allait vers les élections en 2000, le président Wade, qui voulait se présenter, avait tiré les conséquences de ses déclarations. Je n’attends pas moins d’Idrissa Seck’’.

Ainsi, indique Omar Youm, ‘’nous avons pris acte. Connaissant l'homme, ça ne nous surprend pas. Nous avons senti venir cette démarche qui a abouti à cette déclaration malheureuse. C’est moins la déclaration de candidature (qui relève d’ailleurs d’un droit absolu d’Idrissa Seck), mais c’est la démarche qui est maladroite’’.

Dans ce sens, il soutient : ‘’Nous sommes dans une majorité présidentielle avec plusieurs partis dirigés par des responsables. Chaque dirigeant aurait pu faire sa déclaration, mais tout le monde, par respect à cette coalition, et par attachement à l’unité de la coalition, s’est abstenu, à commencer par le président Macky Sall qui est président et bien placé pour se présenter, qui aurait pu faire sa déclaration de candidature, mais qui s’est abstenu de la faire par respect pour les Sénégalais, parce que jusqu’à ce jour, il est président de la République et il ne veut pas se voir dans un manteau de candidat à une élection présidentielle. A ce jour, il est président de BBY et il ne veut pas mettre mal à l’aise la coalition.’’

IDRISSA AMINATA NIANG (Mbour)