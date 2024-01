Le collectif des boulangers du Sénégal (CNBS) et le regroupement national des boulangers du Sénégal (RBS) ont informé, hier, l'opinion publique nationale qu'ils n'iront pas en grève et qu’il n'y aura pas non plus d’augmentation du prix du pain.

Il y a de cela quelques semaines, certains boulangers avaient déclaré une possible augmentation du prix de la baguette. Hier, au cours d'un panel organisé à Dakar, par les acteurs de la boulangerie, en collaboration avec les associations des consommateurs du Sénégal, le collectif des boulangers du Sénégal (CNBS) et le regroupement national des boulangers du Sénégal (RBS) ont indiqué qu'il n'y aura pas d’augmentation du prix du pain. Ils n'iront pas, non plus, en grève.

"Nous n'irons pas en grève et il n'y aura pas une augmentation du prix de la baguette. Notre objectif principal est de maintenir les prix en vigueur", a déclaré le président du regroupement des boulangers du Sénégal, Serigne Modou Guèye. Prenant part à la rencontre, le vice-président de l'association des consommateurs du Sénégal, Momath Cissé, s’est réjoui de la "sage décision" des acteurs du secteur de la boulangerie. "Nous sommes à l'aise quand vous nous dites qu'il n'y aura pas une hausse du prix du pain et que vous n'irez pas en grève. Ces deux points sont à relever et à saluer. Et nous demandons aux autres acteurs de suivre vos pas, de ne pas aller en grève et de ne pas augmenter le prix de la baguette", a-t-il déclaré.

Les boulangers réclament l’application effective du décret de réglementation

Cependant, les boulangers ont plaidé pour l'application effective du décret de réglementation. "Nous demandons aujourd'hui l'application effective de la réglementation. Parce que c'est là où se trouve les difficultés du secteur de la boulangerie", a fait savoir le président du RBS. Car, at-il renchéri, "si on applique la réglementation, il y aura la traçabilité du pain pour la sécurité du consommateur. Si on applique la réglementation, il y aura une baisse sur la balance commerciale, parce qu'on va produire moins en énergie, moins en blé, moins en intrants et ça profite au pays".

En effet, dit-il, le pain est un produit social, il doit le rester et leur objectif est de fournir aux Sénégalais un pain de qualité, accessible et abordable. "Ensemble, nous pouvons relever les défis que traverse le secteur de la boulangerie. Tous nos combats doivent se focaliser sur l'application de la réglementation", a-t-il lancé à l'endroit de ses camarades.

Par la voix de Serigne Modou Guèye, les boulangers ont également demandé au chef de l’État de les accompagner dans l'acquisition de matériels. "Nous avons des matériels vétustes et ça cause beaucoup de pannes et de pertes ; beaucoup de consommation en énergie et nous devons aussi préparer la transition énergétique", a-t-il souligné.

De l'avis du président de l'association des consommateurs du Sénégal, Momath Cissé, "il est difficilement compréhensible que le pain puisse vous revenir à 120f et que l'intermédiaire puisse prendre 45f de la boulangerie jusqu'à la boutique. Je pense que cette concurrence déloyale doit être bannie". Pour cela, il a invité le ministère du Commerce, de la Consommation et des PME à regrouper toutes les boulangeries du secteur ou tous les boulangers pour mettre en œuvre les recommandations issues du conseil des ministres.

In fine, le président du regroupement national des boulangers du Sénégal a rappelé que le président de la République a injecté plus de 115 milliards de francs dans le secteur de la boulangerie et il a également subventionné la farine à hauteur de 60 milliards de francs CFA. Toutefois, cette décision de maintenir les prix de la baguette en vigueur n'est pas unanime.

