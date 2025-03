Cent quinze députés ont voté, hier, pour la levée de l’immunité parlementaire de leur collègue Moustapha Diop, qui clame son innocence dans ‘’l’affaire Tabaski Ngom’’. Le député non-inscrit appelle à refuser de ‘’cautionner que l’immunité soit levée aussi facilement’’, dans un contexte où le Pastef détient une large majorité à l’Assemblée nationale.

‘’L’immunité parlementaire de notre collègue Moustapha Diop est levée’’. C’est par ces mots que le président de l’Assemblée nationale a levé, hier, la séance plénière. Ainsi, sur 165 inscrits, 128 ont voté ; 115 ont voté pour et 3 contre, alors que 10 députés se sont abstenus. Cette décision intervient à la suite de la constitution de la commission ad hoc chargée de statuer sur la demande de la levée de l’immunité parlementaire du député non-inscrit Moustapha Diop.

Lors de la lecture du rapport de la commission, il ressort que l’inculpée Tabaski Ngom a allégué avoir remis 300 millions F CFA à Moustapha Diop pour le financement de la campagne électorale pour les Législatives de novembre 2024. ‘’Face à ses collègues de la commission, Moustapha s’est opposé à la levée de son immunité parlementaire, en soutenant qu’il n’a pas fait d’emprunt à l’inculpée citée dans le dossier. Il a ajouté devant la commission que cette dernière n’a aucune preuve de ses allégations et que la levée de son immunité parlementaire constituerait, au-delà de sa personne, un précédent dangereux pour tout député’’, note le rapport de la commission.

Moustapha Diop a ajouté qu’il est disposé à se faire entendre comme témoin par les autorités judiciaires, sans pour autant que son immunité soit levée.

Devant les 11 députés de la commission ad hoc, le député avait soutenu ‘’que l’Assemblée nationale doit attendre la preuve tangible qui établit sa culpabilité, avant de décider de la levée de son immunité’’.

Cependant, la commission n’a pas été convaincue par les arguments de Moustapha Diop. Ses membres ont souligné que leur commission n’est pas une commission d’enquête pour prouver sa culpabilité. La commission a invité leur collègue à répondre à la justice, ‘’une occasion pour lui de laver son honneur’’.

D’après le député Abdoulaye Tall, dans le dossier, Moustapha Diop ‘’n’a pas été visé par le réquisitoire du procureur de la République, même s’il y a des personnes identifiées. Mais également, il y a x qui peut devenir n’importe quelle personne’’, a-t-il soutenu.

Moustapha Diop se défend et lance un appel à l’action

Habillé tout de blanc, le député a déclaré ‘’qu’il n’a rien à se reprocher’’, raison pour laquelle il a accepté de se présenter devant ses collègues. ‘’J’ai toujours demandé et voulu comparaître devant vous en renonçant moi-même à mon immunité parlementaire. Dans cette affaire, je suis innocent et absolument innocent. La dame qui m’accuse n’a pas, à ce jour, formulé un quelconque commencement de preuve contre moi. Elle se contente juste de me salir, comme si cela pouvait la sauver’’, a martelé le maire de Louga, avant de se demander comment Tabaski Ngom, qu’il connaît depuis 2022, a ‘’pu passer de 700 millions F CFA qu’elle aurait détournés avec ma complicité, à seulement 300 millions qu’elle aurait déclaré m’avoir prêtés. Où se trouve la vérité ?’’, s’interroge-t-il.

Le député non-inscrit a ajouté qu’il fait face à ses collègues ‘’avec une conscience claire d’un innocent’’. ‘’De plus, le dossier qui nous a été transmis ne contient aucun élément de preuve pouvant me charger’’, a-t-il déploré.

Ensuite, Moustapha Diop a lancé un appel à l’action. ‘’Nous, les députés, ne devons pas cautionner ou accepter que l’immunité que nous détenons de la loi soit levée aussi facilement, surtout quand le dossier est vide’’, a-t-il tonné sous les applaudissements de l’auditoire.

La séance plénière a été marquée par la présence du ministre de la Justice, Me Ousmane Diagne, qui est revenu sur les péripéties conduisant à la levée de l’immunité parlementaire du député concerné. Depuis son installation officielle, le 2 décembre 2024, cette 15e législature enregistre sa deuxième levée de l'immunité parlementaire. Après celle de Farba Ngom, avec 130 voix pour, 3 voix contre et 3 abstentions, hier, 115 députés ont voté pour et 3 contre, 10 députés se sont abstenus pour la levée de l’immunité parlementaire de Moustapha Diop.

Il faut rappeler que la 15e législature se déroule dans un contexte politique plus favorable au parti au pouvoir, les Patriotes africains du Sénégal pour le travail, l’éthique et la fraternité (Pastef). Lors des élections anticipées du 17 novembre, les patriotes ont obtenu une majorité écrasante de 130 sièges sur les 165 que compte l’Assemblée nationale.

F. Bakary Camara