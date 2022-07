Dans le cadre de la densification du maillage du territoire, le ministre des Forces armées, Maître Sidiki Kaba, a procédé, le mardi 5 juillet dernier, à l’inauguration de la brigade territoriale de Labgar et des brigades de proximité de Boulal, Ndiagne et Darou Marnane, en présence du général de division Moussa Fall, le haut-commandant de la Gendarmerie nationale et directeur de la Justice militaire, des autorités administratives, judiciaires, locales, religieuses et coutumières.

Ces nouvelles brigades rattachées respectivement aux compagnies de gendarmerie de Linguère (Labgar, Boulal) et de Louga (Ndiagne et Darou Marnane), selon une note parvenue à la rédaction, viennent renforcer l’offre de sécurité dans la partie nord du pays, conformément à la stratégie de densification du territoire national mise en place par le haut-commandement. Ainsi, l’érection de ces unités, rappelle la note, apporte une réponse efficiente aux nombreux défis opérationnels relevés dans cette zone sylvo-pastorale dont les activités socioéconomiques sont parfois menacées par la récurrence des vols de bétail et autres atteintes aux personnes et aux biens.

‘’Cette initiative du commandement a été fortement saluée par les populations et autorités locales, pour qui, la présence de la gendarmerie nationale permettra de mieux lutter contre l’émergence de délinquances multiformes dans leur terroir. La gendarmerie nationale compte sur l’engagement des populations dans la lutte contre l’insécurité et les invite à informer le Centre de renseignement et des opérations aux numéros verts 123 ou 80 00 20 20 pour toute information utile’’, indique le document.