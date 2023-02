Le complexe Cheikh Ahmadoul Khadim pour l’éducation et la formation (CCAK-EF) a été inauguré hier par le khalife général des mourides, en présence du président de la République Macky Sall.

‘’O Seigneur, fais de ma demeure un lieu propice à la quête du savoir, à la méditation et à la compréhension. Fais de Touba un foyer d'orientation, de droiture et d'enseignement’’. Ces mots du célèbre poème ‘’Matlabul Fawzayni’’ du fondateur du mouridisme, Cheikh Ahmadou Bamba, ont inspiré la vision du 8e khalife général des mourides. Cheikh Mouhamadou Mountakha Mbacké a posé un cadre d’accomplissement de ces prières du saint homme de Touba.

Hier, le complexe Cheikh Ahmadoul Khadim pour l’éducation et la formation (CCAK-EF) de Touba a été inauguré en présence du président de la République Macky Sall. Accueilli par le khalife et son porte-parole Serigne Bassirou Abdou Khadre Mbacké, le chef de l’État a promis que le gouvernement accompagnera le complexe par tous les moyens nécessaires.

Aux côtés des ministres de l’Intérieur Antoine Diome et son collègue de l’Enseignement supérieur Moussa Baldé, le chef de l’État a assuré au khalife général des mourides que ‘’tout ce que l’État doit faire pour accompagner ce complexe, on le fera. On est en train de discuter avec le recteur Serigne Ahmadou Badawi Mbacké, pour étudier les voies et moyens d’accompagner le complexe, notamment pour son fonctionnement.

Saluant l’engagement et la détermination de Serigne Mountakha Mbacké pour la réalisation de ce complexe universitaire qui ‘’va apporter une touche originale de par son modèle éducatif’’, Macky Sall entend par son accompagnement l’implantation d’un central solaire afin de permettre à la cité universitaire d’être autonome sur le plan énergétique. Mais également, l'État va construire des routes à l’intérieur comme à l’extérieur du complexe, pour faciliter l’accès, sans oublier des subventions pour le bon fonctionnement de l’université.

L’État promet un accompagnement pour le fonctionnement du complexe

La consolidation de la place de l'enseignement à Touba ambitionne d'élever la ville sainte au rang des villes islamiques bien connues dans ce domaine telles que Médine, Bassora, Küfa. Selon les concepteurs, Cheikh Mouhamadou Mountakha Mbacké a placé en tête de ses priorités la construction ‘’d’un programme d'enseignement complet, assis sur les fondements solides de l'éducation islamique, englobant tous les domaines du savoir indispensable à la vie temporelle et spirituelle de l'homme. Cet ambitieux programme vise à concrétiser l'un des plus importants projets de Cheikhoul Khadim, à savoir celui de créer un grand centre de rayonnement scientifique à Touba qui accueillera des apprenants venant de tous les horizons’’.

Pour y arriver, le khalife général des mourides n’a pas lésiné sur les moyens. Le coût global du complexe implanté sur une superficie de 30 ha, est estimé à 37,7 milliards F CFA, des fonds issus des cotisations des disciples mourides. Le complexe comprend des bâtiments administratifs, des infrastructures pédagogiques et sociales, comme des salles de cours, une bibliothèque, un planétarium, une mosquée, une infirmerie, un complexe sportif, etc. La capacité d’accueil peut atteindre 10 000 apprenants. Une fois fonctionnel, les services seront répartis entre quatre structures : le pôle administration et services communs, le pôle sciences religieuses, le pôle Majalis d’enseignements et le pôle d’enseignement supérieur.

Une infrastructure estimée à 37,7 milliards F CFA

Né de la vision éducative et des principes religieux de Cheikh Ahmadou Bamba, le complexe Cheikh Ahmadoul Khadim de Touba s’inscrit sur les chantiers du saint homme basés sur l'acquisition du savoir utile, alliée à l'action vertueuse et au respect des règles morales. C’est pour consolider cette vision que le Khalife des mourides a demandé aux disciples de faire de l’achèvement et du bon fonctionnement de l’université une priorité. Touba Ca Kanam (Touba en avant) s’y est déjà mis en offrant 100 millions F CFA. Auparavant, le saint homme a prié pour tous ceux qui ont contribué à la réalisation du complexe Cheikh Ahmadoul Khadim. Parmi eux, le président de la République à qui Serigne Mountakha Mbacké a exprimé sa gratitude. ‘’Nous avons remarqué votre soutien sans faille tout au long de ce travail. Que le Seigneur, celui qui rétribue, vous accorde ses bienfaits, avec la grâce de Serigne Touba’’, prie le khalife général des mourides.

D’ailleurs, le porte-parole du khalife a rappelé que le chef de l’État a offert de prendre en charge le coût de la construction du complexe. Mais c’est pour permettre aux disciples de participer à ce travail sur la voie lancée par Serigne Touba que le khalife a décliné l’offre du président de la République. Toutefois, ce dernier a contribué à hauteur d’un milliard de francs CFA, retient Serigne Bassirou Abdou Khadre.

Lamine Diouf