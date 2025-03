Les indices des prix de production des services (IPPS) ont été rendus publics, hier, par l’Agence nationale de la statistique et de la démographie (ANSD). Il s’agit des prix de production des services d’hébergement et de restauration ainsi que des services de transport et d’entreposage. Ces derniers se renchérissent, tandis que les prix de production des services de soutien et de bureau, ainsi que des services spécialisés, scientifiques et techniques, présentent des variations.

Les prix de production des services d’hébergement et de restauration se bonifient de 0,2 %, au quatrième trimestre 2024, comparés à ceux du trimestre précédent. Cette évolution, selon le document parcouru par ‘’EnQuête’’, est attribuable au renchérissement des services de la restauration (+0,4 %) et d’hébergement (+0,1 %) dans une moindre mesure. En référence à ceux du quatrième trimestre 2023, les prix de production des services d’hébergement et de restauration grimpent de 0,4 %.

De même, en cumulé sur les quatre trimestres de 2024, ils s’accroissent de 2,2 % par rapport à leurs niveaux à la période correspondante de 2023.

Les services de transport et d’entreposage ont augmenté de 0,1 % au quatrième trimestre 2024, comparativement à ceux du trimestre précédent. Cette hausse est liée à l’accroissement des prix des services de transport maritime et côtier (+9,8 %).

En revanche, en variation annuelle, ils se réduisent de 0,1 % à la période sous revue. En cumul sur l’année 2024, ils diminuent également de 0,2 % par rapport à leurs niveaux à la période correspondante de 2023, a ajouté la même source.

Les prix de production des services de soutien et de bureau restent constants. Au quatrième trimestre 2024, les prix de production des services de soutien et de bureau demeurent stables par rapport à ceux du trimestre précédent. En référence à ceux du quatrième trimestre 2023, les prix des services de soutien et de bureau augmentent de 1,3 %. De même, en cumulé sur les douze mois de 2024, les services de soutien et de bureau se renchérissent de 2,2 %.

Comparativement au trimestre précédent, les prix de production des services immobiliers régressent de 0,1 % au quatrième trimestre 2024, sous l’effet de la baisse des prix des services de location immobilière et d’activité sur biens propres (-0,1 %). Toutefois, une stabilité des prix des services des agences immobilières est notée. Comparés à ceux du quatrième trimestre 2023, les prix de production des services immobiliers reculent de 0,1 %. En cumul, sur les douze mois de 2024, ils diminuent de 0,5 % comparativement à leur niveau à la période correspondante de 2023.

En variation trimestrielle, les prix de production des services spécialisés, scientifiques et techniques se réduisent de 0,3 % au quatrième trimestre 2024. Cette baisse est liée à celle des prix des services d’architecture et d’activités d’ingénierie (-0,9 %). En référence à ceux du quatrième trimestre de 2023, les prix de production des services spécialisés, scientifiques et techniques se replient de 0,4 %. Toutefois, sur les quatre trimestres de 2024, ils s’accroissent de 0,1 % comparativement à la période correspondante de 2023.

