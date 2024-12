La directrice générale des Industries chimiques du Sénégal (ICS) a présidé une cérémonie de remise de diplômes dans le département de Méouane qui intervient à la suite d’une formation initiée à destination de 152 femmes dans le cadre d’un programme national de formation en transformation de produits agricoles. Selon Sandrina Gomez, l'événement marque l’aboutissement d’un parcours enrichissant visant à renforcer les compétences de femmes issues de l’arrondissement de Méouane.

La formation orientée à la transformation des céréales contribue fortement à l’autonomisation des femmes pour une meilleure insertion dans le tissu économique local et national, a-t-elle dit. Il est prévu six séances de formation étendues sur deux jours chacune gratifiées aux femmes, essentiellement orientées aux techniques de transformation des céréales locales, en particulier le maïs, le riz et le mil.

Les ICS ont fait appel aux services de l'Alliance sénégalaise pour le consommer local, dans le cadre de la mise en œuvre pratique de ces sessions de formation. Cette vision fortement articulée aux enjeux liés à la sécurité alimentaire prend entièrement en compte les objectifs nationaux de développement, rappelle la directrice qui souligne que les ICS sont déterminées à apporter une contribution dans le paradigme qui sous-tend la vision du développement de l'agriculture sénégalaise.

C'est en ce sens qu'elles intègrent pleinement le volet formation et capacitation. Madame Gomez ajoute que ‘’ce programme vise à améliorer les revenus et l'insertion socioprofessionnelle des femmes transformatrices de céréales locales dont le but est de veiller à la professionnalisation et à l'augmentation des activités génératrices, car au-delà du volet technique à la transformation, les femmes ont été initiées aux normes d'hygiène, de qualité et d'emballage du produit qui sont nécessaires à la commercialisation’’.