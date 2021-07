L’attaquant sénégalais, Boulaye Dia, a rejoint la Liga espagnole, en signant un contrat de cinq ans avec Villarreal, hier. L’ancien joueur du Stade de Reims découvrira, la saison prochaine, la Ligue des champions sous les couleurs du Sous-Marin jaune, vainqueur de la dernière Ligue Europa.

Comme annoncé ces dernières heures, Boulaye Dia a quitté le Stade de Reims. L’attaquant sénégalais s’est engagé, hier, avec Villarreal, jusqu’en 2026. L’annonce a été faite par le club espagnol sur son site officiel. ‘’Le Villarreal CF a conclu un accord de transfert avec le Stade Reims pour l’attaquant franco-sénégalais Boulaye Dia, qui portera le jaune pour les cinq prochaines saisons’’.

Son contrat paraphé, le Sénégalais se mettra déjà au travail avec le reste du groupe, qu’il découvrira ce mercredi matin. ‘’Boulaye Dia s’entraînera déjà avec ses nouveaux coéquipiers, ce mercredi, sous la direction d'Unai Emery, à la Ciudad Deportiva’’, à partir de 10 h (heure locale, 8 h GMT). La présentation du joueur est prévue le lendemain jeudi, à partir de 13 h (heure locale, 11 h GMT).

Vainqueur de la Ligue Europa la saison dernière, Villarreal évoluera en Ligue des champions, lors du prochain exercice. Boulaye Dia découvrira la plus prestigieuse des compétitions européennes des clubs. Le Sous-Marin jaune se réjouit de compter dans ses rangs ‘’l’une des sensations du championnat de France’’ la saison écoulée, dotée d’une ‘’puissance’’, d’une ‘’rapidité’’ et d’une ‘’habilité’’ balle aux pieds. ‘’Sa vitesse et ses accélérations dans le camp adverse font de lui une arme très dangereuse en attaque’’.

‘’De la réussite… comme Edouard Mendy’’

Arrivé à Reims à l’été 2018 en provenance de Jura Sud (championnat amateur), Boulaye Dia a eu une progression fulgurante. Il a disputé un total de 88 matches sous le maillot du Stade de Reims pendant trois saisons, au cours desquelles il a pu inscrire 28 buts. Auteur de 3 buts pour sa première saison en Ligue 1, l’attaquant n’a cessé de faire grimper son compteur et son niveau de jeu. Avec 7 réalisations en 2019-2020, il a doublé son rendement durant la saison écoulée, en plantant 14 buts. Ce qui lui a d’ailleurs valu une nomination au prix Marc-Vivien Foé et d’être appelé à plusieurs reprises en sélection nationale du Sénégal.

Le natif d’Oyonnax (France) a laissé ses empreintes à Reims où il est devenu ‘’le meilleur buteur rémois dans l’élite au XXI siècle’’.

Selon le directeur général de Reims, Boulaye ‘’est un garçon qui a su travailler, évoluer et se révéler en Ligue 1’’. Ce parcours, révèle Mathieu Lacour, est comparable à celui d’Edouard Mendy, qui a également passé trois saisons au club rémois, entre 2016 et 2019, avant de rejoindre Rennes (2019-2019), puis Chelsea (2020-2021) où il est devenu champion d’Europe.

‘’Connaissant la trajectoire d’Edouard, nous ne pouvons que lui souhaiter autant de réussite’’. Lacour affirme que les parcours de Dia et de Mendy illustrent la position du Stade de Reims ‘’comme l’un des beaux projets étape en Europe à ce jour, notamment grâce à la structuration grandissante du club et à la passerelle qui existe entre le groupe Pro 2 et le groupe Pro’’. Cela, dit-il, a permis à Boulaye Dia, arrivé au club en provenance du championnat amateur français, Jura Sud Foot (National 2), ‘’de franchir les différents paliers, de National 2 jusqu’à rejoindre un club titré au niveau continental’’.

Le montant du transfert du joueur n’est pas révélé, mais RMC Sport annonce une enveloppe ‘’entre 10 et 15 millions d'euros’’ pour le Stade de Reims. A Villarreal, Boulaye Dia retrouvera un ancien Rémois, l’Algérien Aïssa Mandi.