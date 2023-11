Le nouveau gouverneur Oumar Mamadou Baldé a été installé jeudi par le ministre de l’Intérieur (MINT). L’occasion pour Me Sidiki Kaba de faire le bilan de son successeur, mais aussi de faire part de ses attentes au nouvel exécutif régional.

Le ministre de l’Intérieur a présidé, avant-hier, l’installation du nouveau gouverneur de la région de Thiès Oumar Mamadou Baldé. Me Sidiki Kaba a souligné que la marche de l’Administration en générale et celle territoriale en particulier est souvent rythmée par des changements d’hommes à la tête des institutions. Il a profité de l’occasion pour rendre un vibrant hommage au gouverneur sortant Alioune Badara Mbengue.

D’après lui, depuis sa nomination en 2022 à la tête de cette région, il s’est illustré par sa compétence, son dévouement et son sens élevé des responsabilités. Il a su insuffler une dynamique d’ensemble à cette administration régionale, grâce à son style de management hors pair et à sa courtoisie remarquable.

Alioune Badara Mbengue, selon lui, a obtenu, en si peu de temps, des résultats appréciables dans la conduite des grands projets de l’État dans la région, mais aussi dans la stabilisation du climat social de manière générale. En guise d’exemples, il en a cité le déclassement de la forêt de Thiès pour répondre aux préoccupations des populations en matière d’habitat social et mettre en place des infrastructures ultramodernes pour accueillir le TER, les métiers de l’automobile et de l’artisanat dans le sens large du terme, sans oublier une grande zone économique et sociale, des lieux de cultes.

Sur le plan sécuritaire, poursuit-il, beaucoup d’efforts ont été déployés pour le maillage du territoire régional avec la construction d’une école de formation des sapeurs-pompiers et la réhabilitation ou la construction de compagnies de gendarmerie et de brigades. Sur le plan hydraulique, le surpresseur de Mékhé vient d’être mis en marche et à partir d’ouvrages connectés, dispose d’une capacité de captage de 200 000 m3/j améliorant considérablement la fourniture en eau des localités comme Tivaouane, Thiénaba, Thiès, Dakar et les autres zones traversées.

Parlant de son remplaçant, Oumar Mamadou Baldé, Me Kaba a affirmé qu’il incarne parfaitement la fonction d’autorité administrative. ‘’C’est un homme du sérail qui s’est illustré par sa compétence, partout où il a servi. Un brillant fonctionnaire au regard de son parcours académique. Il n’a eu que des mentions bien, assez bien, très bien jusqu’à l’obtention de son DEA en philosophie option anthropologie et son admission à l’Ecole nationale d’Administration (ENA). Il totalise une expérience de plus d’une vingtaine d’années dans l’Administration territoriale.

Les résultats obtenus dans les différents postes qu’il a occupés depuis sa sortie de l’École nationale d’Administration corroborent parfaitement les échos sur l’homme. En effet, au-delà de ses solides connaissances en philosophie après des années d’exercice comme professeur, il est expert reconnu dans plusieurs domaines, entre autres, les finances locales, la décentralisation, l’éducation, la gestion des ressources en eau, le dialogue des territoires, la gouvernance sécuritaire. Il ne cesse de renforcer ses connaissances par des voyages d’études où il a obtenu plusieurs parchemins aux États-Unis d’Amérique, au Maroc, en Angleterre’’, a indiqué le ministre de l’Intérieur.

Selon lui, cette confiance renouvelée du chef de l’État à son égard prouve une fois de plus la valeur de ce grand commis de l’État. ‘’Il a toujours servi avec noblesse l’État, car servir l’État est une mission d’une grande noblesse. Elle impose rigueur, droiture et souci permanent de l’intérêt général. Ces principes sont davantage requis pour les fonctions aussi prestigieuses que celles de gouverneur de région’’, a précisé Me Kaba.

Ainsi, les destinées de la région de Thiès se présentent comme un nouveau défi à relever pour lui, afin qu’elle joue pleinement sa partition dans l’émergence du Sénégal.

Le potentiel dont regorge cette région est énorme à tout point de vue. Une région pleine d’atouts aux plans religieux, agricole, touristique, etc. Toutefois, souligne le ministre, ces atouts font face à de nombreux défis qui demandent un engagement sans faille de tous les acteurs de la région.

Ainsi, une attention particulière devra être accordée au suivi des grands projets de l’État en cours sur l’étendue de la région. Il cite le projet du port de Ndayane, l’autoroute Dakar - Tivaouane - Saint-Louis (DTS), l’autoroute Mbour - Fatick, le projet de restructuration de Mbour 4, le projet des cent mille logements, notamment la partie Diass et Keur Moussa, l’extension de l’aéroport AIBD devenu un hub aérien, le projet de pôle urbain de Dagga Kholpa et la construction d’un hôpital de niveau 3 dans les départements de Thiès et de Mbour.

Toutefois, a-t-il reconnu, ‘’les difficultés notées dans la gestion des points de départ dans la lutte contre l’émigration irrégulière, l’accompagnement des acteurs de la pêche, l’assainissement des centres urbains et la protection de l’environnement demandent davantage d'efforts. Je reste convaincu, eu égard, à la qualité des ressources humaines qui vous accompagnent, que vous maintiendrez le cap du développement de la région. Monsieur le Gouverneur, dans ce vaste chantier, mon soutien ne vous fera pas défaut afin que vous réussissiez vos missions’’, a promis Me Kaba.

CHEIKH THIAM