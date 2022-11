En conférence de presse hier à Dakar, l’Intersyndicale des travailleurs du secteur primaire a encore décrété 72 heures de grève renouvelables sur toute l'étendue du territoire national et a annoncé une marche ce vendredi.

L'Intersyndicale des travailleurs du secteur primaire se réjouit de l'engagement et de la détermination sans faille de leurs camarades qui continuent de respecter scrupuleusement les mots d'ordre de grève sur toute l'étendue du territoire national.

Selon les syndicalistes, cela prouve la confiance des travailleurs accordée aux leaders qui comptent mener la lutte jusqu'au bout pour la satisfaction totale de leur revendication.

Hier encore, ils ont décrété 72 heures de grève renouvelables sur toute l'étendue du territoire national, à compter de ce mercredi 9 novembre 2022, afin de pousser le gouvernement à avoir plus de considération à l'égard des travailleurs du secteur primaire et au respect de ses engagements. Ils comptent d’ailleurs intensifier le combat.

Ils ont ainsi annoncé une marche pour le vendredi 11 novembre à partir de 15 h, à la place de la Nation. ‘’Au demeurant, l'Intersyndicale informe que toutes les démarches administratives et les besoins d'enquête ont été faits pour la marche. Nous espérons que cette fois-ci, le préfet de Dakar autorisera notre manifestation pacifique pour exprimer notre indignation face au manque de respect de l'État du Sénégal, au non-respect des engagements pris après deux rencontres du comité technique", disent-ils.

Dans la même veine, la coordination de l'Intersyndicale déclare ne jamais abandonner ce combat légitime et justifié. C'est pourquoi, malgré des médiations pour ne pas déposer la plainte auprès du procureur contre le directeur de la Sogas, l'Intersyndicale a décidé d'aller au bout de sa logique pour arrêter le comportement de ce dernier qui compromet la santé publique des populations.

Par ailleurs, regrettent-ils, le silence ‘’assourdissant, inqualifiable et inacceptable’’ du gouvernement pose problème, d'autant plus que les impacts socioéconomiques du mouvement d'humeur engendrent des conséquences néfastes chez les acteurs et la population sénégalaise.

Pour rappel, l’Intersyndicale des travailleurs du secteur primaire est en grève depuis septembre dernier pour réclamer le paiement intégral et immédiat de leurs primes.

FATIMA ZAHRA DIALLO (STAGIAIRE)