En l’absence de Sadio Mané blessé, Ismaïla Sarr estime qu’il ne sera pas le seul à porter l’équipe du Sénégal à la Coupe du monde 2022. Pour l’attaquant de Watford, les Lions doivent s’appuyer sur l’esprit collectif.

Ismaïla Sarr fait partie des sept joueurs sénégalais qui vont jouer leur 2e Coupe du monde au Qatar. L’attaquant de Watford est devenu, au fil des années, un des piliers de l’attaque sénégalaise, aux côtés de Sadio Mané. Auteur de 10 réalisations en 46 sélections, l’ancien pensionnaire de Génération Foot ne se voit en leader technique dans la sélection. En tout cas pas lui seul, a-t-il indiqué dans un entretien publié dans le site de son club.

Le joueur de 24 ans mise plutôt sur le collectif. ‘’On est une équipe et on travaille en équipe. Mais il y a d’autres bons joueurs dans notre groupe. Si on garde cet esprit d’équipe, on ira très loin’’. Iso regrette la blessure de Sadio Mané. ‘’J’espère que Sadio va nous rejoindre parce qu’on a besoin de lui comme dans toutes les compétitions. La blessure de Sadio nous fait mal, c’est notre meilleur joueur’’. Personnellement, le joueur assure vouloir se donner pour son équipe. ‘’Mon ambition, c’est de gagner tous les matchs qu’on va jouer pour passer le premier tour et marquer beaucoup de buts. J’irai à la Coupe du monde pour mon équipe’’, a déclaré Ismaïla Sarr.

Revenant sur sa convocation, l’ex-butteur du Stade Rennais a dit toute sa joie de se retrouver dans la plus prestigieuse compétition de football, qui est ‘’le rêve de tous les footballeurs’’. ‘’Je suis vraiment très content. Ce sera ma deuxième participation. Je suis très, très content, parce que j’ai toujours envie de participer aux grandes compétitions’’, s’est-il réjoui. Concernant la poule A que le Sénégal partage avec le pays hôte, le Qatar, les Pays-Bas et l’Équateur, Sarr a estimé que c’est un ‘’bon groupe qui regroupe de grandes nations et de grands joueurs’’.

Mais l’ailier droit de Watford a confiance aux qualités dont regorge l’équipe du Sénégal. ‘’Nous aussi, on est une grande nation de football et on a de grands joueurs. J’espère qu’on fera mieux que la dernière fois’’, a soutenu le champion d’Afrique. Il a même l’ambition, avec ses coéquipiers, de faire mieux que la génération 2002 qui a atteint les quarts de finale, lors de la première participation du Sénégal au Mondial. ‘’On va essayer de faire mieux que la génération 2002. Nous y allons pour marquer l’histoire. Gagner la Can nous aide beaucoup, mais maintenant, nous devons nous concentrer sur le Mondial’’.

LOUIS GEORGES DIATTA