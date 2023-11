Pour une affaire de rivalité, Ndèye S. Ndour a terni à jamais l’image de sa coépouse R. Samba. Elle a distribué sur les réseaux sociaux les images obscènes de la deuxième épouse de son mari. Même si celle-ci s’est désistée de son action, l’action publique a été poursuivie jusqu’au bout. En effet, l’affaire a été évoquée, hier, à la barre du tribunal des flagrants délits de Dakar.

L’existence de coups bas dans les ménages polygames est de plus en plus persistante dans notre société. Dominées par la jalousie, tous les moyens sont bons pour certaines femmes pour décourager leurs rivales. Mais Ndèye S. Ndour est allée trop loin. Profitant du sommeil profond de son époux qui était de tour chez elle, elle consulte son téléphone et tombe sur des images pornographiques de sa coépouse. Elle a profité de cette découverte pour ternir l’image de cette dernière en les diffusant sur les réseaux sociaux.

Désemparée, la dame, mère de famille, dépose plainte à la cybercriminalité. L’enquête révélera plus que tard que c’est la première femme de son époux qui est à l’origine de cette ignominie.

Malgré le pardon de sa coépouse, Ndèye S. Ndour a été jugée au tribunal des flagrants délits de Dakar où elle a comparu libre. Elle a reconnu les faits de collecte illicite et diffusion d’images contraires aux bonnes mœurs qui lui sont reprochés. Face aux juges, elle a déclaré qu'elle était vraiment désolée d'agir de la sorte envers sa coépouse.

À la suite de la représentante du ministère public qui a requis l’application de la loi, l’avocat de la défense a imploré le pardon du tribunal.

Reconnue coupable, Ndèye S. Ndour a écopé d’une peine d’emprisonnement de deux ans, dont trois mois ferme.

MAGUETTE NDAO