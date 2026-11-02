C'est un héritage concret des Jeux olympiques de la jeunesse Dakar 2026 qui a pris vie, ce week-end à Dakar. 200 jeunes filles venues de 5 régions du Sénégal ont été réunies autour du rugby à l'occasion du Festival Cap Rugby, un événement placé sous le signe de l'inclusion, du bien-être et de la protection des pratiquantes.

Organisé en marge des JOJ, le Festival Cap Rugby a servi de lancement à un programme d'ateliers de trois jours réunissant 50 délégués issus de 12 pays africains, partenaires du projet. ‘’Le sens de ce festival, ce sont beaucoup de l'inclusion. On a orienté nos efforts vers le rugby féminin’’, explique Madani Fall, président de la Fédération sénégalaise de rugby. ‘’L'idée, c'est de promouvoir la pratique du sport féminin, mais également le rugby en particulier. Et de faire en sorte qu'il y ait une vraie unité autour de ce rugby féminin. On voit qu'il y a des gens qui viennent du Kenya, de l'île Maurice, du Togo.’’

Derrière cet événement, il y a Cap Rugby, un projet mis en œuvre par Expertise France et financé par l'Agence française de développement (AFD). Il est mené en partenariat avec la Fédération française de rugby, la Fédération sud-africaine, World Rugby, Rugby Afrique et Oceania Rugby. Malik Ndao, chef du projet, détaille la double ambition. ‘’Le premier axe, c'est le développement du rugby. Former des entraîneurs, des arbitres et des administrateurs. Le deuxième axe, c'est d'utiliser le rugby comme outil de développement.’’ Trois thématiques sont au cœur de l’événement : l'égalité hommes-femmes, la protection des pratiquants pour qu'ils évoluent ‘’dans les meilleures conditions possibles et en toute sécurité’’, et la sensibilisation à l'environnement, avec des opérations de tri plastique et de reboisement. ‘’Ce festival s'intègre parfaitement dans ce double objectif’’, souligne Malik Ndao. ‘’Nous utilisons cette pratique pour sensibiliser les filles, leur faire découvrir le rugby, mais surtout utiliser ce sport pour les éduquer.’’

‘’L'avenir de l'Afrique, ce sont aussi les filles’’

Pour les organisateurs, le combat dépasse le terrain. ‘’Il y a pas mal d'obstacles au niveau de la perception déjà de ce sport, et de la vision qu'on a de la femme. Notre objectif, c'est d'avoir un œil nouveau sur les femmes. Qu'on puisse savoir que c'est l'avenir de l'Afrique’’, insiste Madani Fall. Un constat partagé par Coralie Van Den Beek, responsable des partenariats Afrique chez World Rugby. ‘’Le développement et la croissance du rugby féminin sont un objectif stratégique très important. Pour ce festival d'héritage des JOJ, avec tous nos partenaires, on a choisi de miser sur le rugby féminin.’’ Elle rappelle l'existence du programme World Rugby ‘’Rugby Rising Play’’, dédié aux jeunes filles.

Présent à Dakar, Abdelatif Benazzi, vice-président de la FFR et ancien capitaine du XV de France, a salué ‘’une action unique en Afrique’’. ‘’Voir 200 filles qui s'adonnent au rugby, c'est extraordinaire. Les 12 pays partenaires vont bénéficier de ce partenariat solide qui réunit les experts du sport et les institutions de développement.’’ Même ferveur pour Herbert Mensah, président de Rugby Africa. ‘’Le rugby encourage les gens qui sont vraiment petits, vraiment grands, à avoir différentes formes, différentes tailles. Il vous donne l'opportunité de respecter les autres. C'est peut-être le seul sport qui fait ça.’’

Un appel pour des infrastructures

Au-delà de la fête, le festival a été l'occasion de lancer un appel. ‘’Le rugby est un parent pauvre au Sénégal parce qu'il manque de popularité et d'infrastructures’’, rappelle Madani Fall. ‘’Nous avons besoin de maisons de rugby un peu partout sur le territoire, avec l'accompagnement de l'État. Et aussi que les infrastructures qui existent déjà puissent intégrer le rugby.’’

Le Festival Cap Rugby se poursuit par des ateliers techniques pour les délégués africains, avant le grand tournoi de rugby des JOJ prévu au stade Iba Mar Diop, maison historique du rugby sénégalais. Une vitrine idéale pour, comme le souhaitent tous les partenaires, offrir à la jeunesse sénégalaise, filles et garçons, la possibilité de pratiquer et de porter les valeurs du rugby.

LOUIS GEORGES DIATTA