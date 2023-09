La 5e réunion de la Commission de coordination du Comité international olympique (CoCom) a été l’occasion, pour le comité d’organisation des JOJ-2026 de faire le point sur les préparatifs qui vont entrer dans la phase de montée en puissance, à trois ans du coup d’envoi des jeux.

Les préparatifs des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar-2026 (du 31 octobre au 13 novembre) se poursuivent. À bientôt trois ans du coup d’envoi du premier événement olympique sur le continent africain, la phase de préparation va s’accélérer, selon le président du Comité d’organisation des JOJ (COJOJ). ‘’Nous sommes tombés d’accord sur le fait que maintenant, nous entrons dans la véritable phase de montée en puissance du projet Dakar-2026’’, a expliqué Ibrahima Wade à l’issue de la cinquième réunion de la Commission de coordination du CIO (CoCom), ce mercredi. Le président du COJOJ a indiqué avoir présenté durant la réunion le plan d’action remis à jour, à cause du report, à mettre en œuvre durant les trois prochaines années.

‘’Nous avons sorti la feuille de route qui doit nous permettre de poser jour après jour les actes qui vont nous permettre d’honorer le rendez-vous du 31 octobre 2026. Ce document de planification est très important’’. Parmi les actions à exécuter, il y a les travaux d’infrastructures. Si à Diamniadio et à Saly les chantiers sont ‘’prêts ou presque’’, le gros du travail est à Dakar, à savoir Iba Mar Diop et la tour de l’Œuf dont les travaux devraient démarrer début 2024. D’ailleurs, les opérations de recensement et de paiement d’indemnités aux populations aux alentours du stade Iba Mar Diop ont été réalisées. Monsieur Wade a informé que les appels d’offres de préqualification devaient être clôturés ce jeudi 21 septembre et que les entreprises qui répondent aux critères vont recevoir le dossier d’appel d’offres dont le lancement est prévu ‘’très prochainement pour un dépouillement avant la fin de l’année et un démarrage des travaux entre janvier et février 2024’’. ‘’La durée des travaux pour le stade Iba Mar Diop, c’est 24 mois, pour la tour de l’Œuf c’est 18 mois. L’Ageroute nous a confirmé avec ses équipes que nous restons dans cet agenda’’.

Il a été également question, dans cette rencontre, du festival Dakar en Jeux dont la 2e édition est prévue fin octobre. La première édition s’est déroulée sous la présence de la présidente de la CoCom, Kirsty Coventry qui, en visioconférence, a bien apprécié cet événement. Cette année, le festival sera étendu aux autres régions du Sénégal qui pourront envoyer leur délégation. ‘’Cette année, beaucoup d’innovations avec une dimension compétition, une cérémonie d’ouverture symbolique qui permettra d’impliquer les 14 régions du Sénégal. Il y a ce qu’on appelle la Brigade verte qui va procéder à une plantation d’arbres à Dakar, Diamniadio et Saly, parce que l’environnement aussi est une dimension de l’olympisme’’, a expliqué Ibrahima Wade.

Lors de la précédente réunion de la CoCom, le Comité d’organisation des JOJ a reçu un certain nombre de recommandations dont la rencontre avec les fédérations internationales.

Ainsi, selon M. Wade, il y a un début de mise en œuvre avec la visite de huit fédérations et cinq autres vont passer entre le 2 et 8 octobre prochain. ‘’Aujourd’hui, quand une fédération internationale vient visiter le Sénégal, c’est d’abord une prise de contact avec la fédération nationale ; c’est très important. Ensuite, nous leur montrons le site qui est retenu pour leur sport, nous leur donnons un certain nombre d’informations et nous dialoguons, avec nos équipes techniques, pour voir si le site répond aux normes, à leurs attentes. Et surtout, s’il y a des améliorations et des recommandations à nous faire’’.

LOUIS GEORGES DIATTA