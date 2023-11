Dans un communiqué reçu hier à ‘’EnQuête’’, l’ONG Greenpeace Afrique a annoncé le lancement ‘’des concertations nationales sur le secteur de la pêche, dans le but d'examiner de manière approfondie les obstacles structurels du domaine et de recommander des mesures durables pour en augmenter l'efficacité. Parallèlement, des lettres seront adressées aux autorités de la pêche pour relayer les préoccupations des acteurs locaux’’. C’était à l’occasion de la Journée mondiale de la pêche célébrée hier. ‘’Depuis près d'une décennie, la pêche est confrontée à une crise multidimensionnelle touchant ses

aspects biologiques, économiques et sociaux. Cette crise, caractérisée par la rareté des ressources, les tensions entre la pêche artisanale et la pêche industrielle et l'accroissement de

l’émigration irrégulière par voie maritime, nécessite des actions concrètes et concertées’’, a-t-elle expliqué. Par conséquent, pour une participation inclusive, Greenpeace Afrique a invité les organisations professionnelles de la pêche dans ces concertations. ‘’Cette initiative vise à diagnostiquer en profondeur les défis structurels du secteur et à proposer des solutions durables pour améliorer ses performances. Ces consultations représentent une opportunité unique pour identifier les maux actuels et offrir des solutions pratiques et viables pour limiter la surexploitation des ressources et les flux migratoires irréguliers’’, lit-on dans un communiqué.

Il est décliné les objectifs spécifiques de ces rencontres. Parmi ces derniers figure la volonté d’effectuer un diagnostic participatif de la pêche artisanale et industrielle, d’élaborer un mémorandum exposant les défis et recommandant des solutions durables aux autorités nationales et une charte pour une pêche durable à présenter aux candidats à la prochaine élection présidentielle.