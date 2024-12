La Société nationale Sénégal numérique, à travers le centre des handicapés au travail (Chat), a célébré, hier, la Journée mondiale dédiée aux personnes en situation de handicap. “Cette journée a été l’occasion de rappeler l’engagement de Senum SA dans l’intégration des personnes handicapées, tant sur le plan social, politique qu’économique. L'objectif majeur reste de promouvoir la justice sociale, lutter contre les discriminations et garantir à tous un accès égal aux opportunités de vie, indépendamment de leur situation de handicap”, informe la société publique dans un communiqué.

Prenant la parole, Mohamed Moussa Toauchi, agent technique et doyen du Chat, par ailleurs porte-parole de l'événement, a insisté sur l'importance de l’égalité des chances, notamment en ce qui concerne l'accès à l’éducation, la formation et l’emploi, afin de permettre à chaque personne handicapée de participer activement à la vie socioéconomique. ‘’Dans cette optique, il a lancé un appel aux décideurs afin de renforcer le leadership des personnes handicapées et de faciliter leur insertion dans la société”, rapporte le communiqué qui magnifie des “actions concrètes et pionnières de Senum SA” réalisées dans ce domaine.

Parmi ces actions, le recrutement par le Centre de démantèlement des e-déchets d’une dizaine de personnes en situation de handicap ; une initiative qui fait partie du programme d’inclusion sociale et professionnelle mis en place par l’entreprise à travers sa Direction de gestion des déchets des équipements électriques et électroniques (DGD3E).

“En plus de cette démarche, Senum SA a lancé plusieurs sessions de formation en informatique de base spécifiquement destinées aux personnes vulnérables. Ces formations visent ainsi à leur ouvrir des portes vers de nouvelles opportunités professionnelles et contribuant à leur autonomie dans la société numérique” renseigne le communiqué.

Lors de cette célébration, informe la note, Isidore Diouf, le directeur général de Sénégal numérique SA, a exprimé sa solidarité envers les personnes handicapées. “Monsieur Diouf a promis d’intensifier les efforts pour améliorer l’inclusion de cette frange du personnel. Il a annoncé que le budget 2025 de Senum SA consacrera une part importante au développement de la salle multimédia du centre des handicapés, un projet qui vise à améliorer l’accès aux technologies pour les personnes handicapées et à les intégrer davantage dans le monde numérique.

Par ailleurs, Senum SA a prévu de déployer un programme d’inclusion numérique dans toutes les régions du pays, afin de garantir un accès égal aux ressources numériques et à la formation, peu importe la situation géographique”, lit-on dans le communiqué.