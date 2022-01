Réclusion criminelle à perpétuité ! C’est la peine requise, hier, par le parquet, contre Mamadou Mansour Diop alias ‘’Thialé’’ et sa bande. Ils ont été jugés pour les chefs d’association de malfaiteurs, vols en réunion commis avec violence, armes blanches et moyen de locomotion et tentative de meurtre, devant la barre de la chambre criminelle de Dakar.

‘’C’est un bandit au sens pire du terme’’. C’est la description faite de Mamadou Mansour Diop alias ‘’Thialé’’ par un des agents enquêteurs qui l’ont traqué. Sa bande, constituant une réelle menace pour les populations dakaroises, risque de ne plus sévir. Puisque le représentant du ministère public a requis la réclusion criminelle à perpétuité contre le caïd et ses acolytes.

Ils ont comparu hier, à la barre de la Chambre criminelle du tribunal de grande instance de Dakar, pour les chefs d’association de malfaiteurs, vol en réunion commis avec violence, arme blanche et moyen de locomotion. Il est également reproché à Mamadou Mansour Diop alias ‘’Thialé’’ le crime de tentative de meurtre.

Ce dernier, arrêté en 2013 pour des faits criminels, s’était évadé en 2015 de la maison d’arrêt où il était détenu. Ensuite, il a repris de plus belle ses activités criminelles, avec le concours de beaucoup d’autres repris de justice.

En effet, nombre de cambriolages ont été le fait de Thialé et de son gang. Très recherché à l’époque, il finira par être arrêté. Il reconnut spontanément être l’auteur des vols commis au préjudice de six personnes. Interrogé au fond, il expliquait avoir reconstitué, après son évasion, une bande d’agresseurs avec les nommés Ahmet Ndiaye dit ‘’Vieux’’, Mouhamed Sané dit ‘’Nice’’, Omar Sow dit ‘’Bily’’ et André Mendy. Avec cette bande, ils ont commis plusieurs vols dans Dakar et sa banlieue.

Aveux circonstanciés

Leur modus operandi consistait à utiliser des armes blanches et un scooter pour commettre des vols à l’arraché. Selon toujours Thialé, ayant eu écho qu’Ahmed Ndiaye et sa bande ont été arrêtés pour des faits de meurtre, il s’était réfugié à Petit-Mbao où il a fait la connaissance d’Ibrahima Konaté dit ‘’Khalil’’ et d’Oumar Ba dit ‘’Oumar Bou Ndaw’’. Avec ces derniers, il a formé une nouvelle bande pour continuer ses activités illicites.

Ainsi, ils ont cambriolé quatre boutiques sises à Petit-Mbao et à Keur Mbaye Fall. Il a également soutenu que le 16 février 2017, il a été contacté par Alex Mike Odé pour établir une entente en vue de commettre des cambriolages sur différents points de transfert d’argent. Avec Alex et un autre comparse, ils ont cambriolé les établissements de Mouhamed Mar, de Salimata Sy et de Babacar Macodou Diallo. Il a aussi confessé que lesdits cambriolages ont été commis avec usage d’armes blanches et à feu, ainsi qu’un moyen de locomotion.

Ces aveux circonstanciés de Mamadou Mansour Diop ont été corroborés, d’une part, par le fait qu’il avait conduit les enquêteurs auprès de toutes ses victimes qui, entendues, ont confirmé ses dires et, d’autre part, par son identification formelle par certains témoins.

Entendu à son tour, Ibrahima Diallo dit ‘’Khalil’’ a, tout autant que Mamadou Mansour Diop, reconnu s’être rendu complice de ces faits, à l’enquête de police, en expliquant qu’il s’était ligué à la bande de ce dernier pour, d’une part, être à l’abri d’autres délinquants et, d’autre part, retrouver des ressources nécessaires à ses activités de trafiquant de drogue.

En ce qui concerne Alex Mike Odé, en plus de l’arsenal d’outils de cambrioleur retrouvé chez lui et les déclarations de Mamadou Mansour Diop, il a été formellement identifié par les dames Coumba Diouf et Ndèye Déguène Guèye.

Les dénégations de Mohamed Sané et Ahmed Ndiaye qui, du reste, avaient été arrêtés pour des faits similaires, ne résistent guère à l’analyse objective des éléments du dossier.

Par ailleurs, Mamadou Mansour Diop a été inculpé pour tentative de meurtre. Il a volontairement ouvert le feu avec son pistolet sur des policiers dans l’exercice de leur fonction. Il s’est défendu, en soutenant qu’il ne faisait que répondre aux tirs des policiers.

‘’J’ai attaqué les gardes et je suis parti’’

Accusé d’association de malfaiteurs, de vols en réunion commis avec violence et usage d’arme et de moyen de locomotion, Mamadou Mansour Diop dit ‘’Thialé’’ est revenu sur ses déclarations servies à l’enquête préliminaire. Premièrement, le résident de la cité Millionnaire de Grand-Yoff est revenu sur les circonstances de son évasion. ‘’C’est en 2015 que je me suis évadé de prison. C’était un mardi. J’ai attaqué les gardes et je suis parti. Je n’ai utilisé aucune arme contre eux. Quand je suis sorti, je n’ai pas pris de taxi. Je me suis caché dans l’enceinte de la maison d’arrêt de Rebeuss jusqu’à 15 h. Je suis sorti et suis parti aux Parcelles-Assainies pour me réfugier dans une chambre que j’avais louée’’, renseigne l’accusé qui précise n’avoir jamais été hébergé par quiconque.

Pour les crimes retenus contre lui, Mamadou Mansour Diop a accusé les éléments du commissariat central d’avoir corsé son dossier. ‘’Entre les éléments du commissariat de central et moi, c’est un règlement de comptes. Ils ont écrit ce qui les arrange sur le procès-verbal que j’ai refusé de signer’’, s’est-il dédouané d’un air hautain et assuré.

Entendus à leur tour par le président de l’audience de la chambre criminelle, les autres accusés, en l’occurrence Ibrahima Konaté dit ‘’Khalil’’, Alex Mike Odé, Mouhamed Sané dit ‘’Nice’’, Amath Ndiaye dit ‘’Vieux’’ ont tous nié les chefs d’accusation portés à leur encontre. Selon eux, ils n’ont jamais établi une entente avec l’accusé principal, en vue de déposséder les gens de leurs biens. Même Amath Ndiaye et Mouhamed Sané dit ‘’Nice’’, qui ont été condamnés, il y a une semaine, à 20 ans de réclusion criminelle dans un autre dossier de meurtre sur la personne d’un étudiant, ont contesté les faits.

Pour le représentant du ministère public, les faits reprochés à Mamadou Mansour Diop dit ‘’Thialé’’, Ibrahima Konaté dit ‘’Khalil’ ’et Alex Mike Odé sont avérés. S’agissant de Mouhamed Sané et Ameth Ndiaye, il a demandé qu’ils soient acquittés de tous les chefs pour lesquels ils comparaissaient. Car, se justifie le parqueteur, il ne ressort pas de l’enquête qu’ils ont été identifiés par les victimes. Il a aussi demandé que M. Mansour Diop dit Thialé soit acquitté du crime de tentative de meurtre. ‘’Il a confectionné une épée avec laquelle il a tenu en respect les gardes qui, naturellement, lui ont cédé le passage. Je ne suis pas d’avis que l’intention avait été nourrie par Mamadou Mansour Diop d’attenter à la vie des policiers. Il a utilisé l’arme juste pour que les flics ne s’approchent pas de lui’’, estime le maître des poursuites.

Poursuivant son réquisitoire, il a demandé au juge de retenir Mamadou Mansour Diop dit ‘’Thialé’’, Ibrahima Konaté dit ‘’Khalil’’, Alex Mike Odé dans les liens de la prison pour le reste des crimes, à savoir l’association de malfaiteurs et le vol en réunion avec violence et usage d’arme. Pour la répression, il a requis contre eux la réclusion criminelle à perpétuité.

L’affaire est mise en délibéré pour jugement devant être rendu le 28 janvier prochain.

MAGUETTE NDAO