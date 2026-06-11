Le feuilleton judiciaire opposant Mame Mbaye Niang à Ousmane Sonko est loin d’être terminé. Attendue hier devant la troisième Chambre civile du Tribunal de grande instance de Dakar, l’audience relative à la villa de la Cité Keur Gorgui a finalement été renvoyée au 22 juillet prochain, à la demande des avocats de Ousmane Sonko. Cette procédure civile s’inscrit dans le prolongement de l’affaire de diffamation qui avait opposé les deux hommes en 2023. L’ancien ministre du Tourisme cherche aujourd’hui à faire annuler ce qu’il considère comme une mutation frauduleuse d’un bien immobilier appartenant à l’actuel président de l’Assemblée nationale.

Selon les arguments avancés par Mame Mbaye Niang, le droit au bail d’une villa située à la Cité Keur Gorgui, sur un terrain de 264 m², aurait été transféré au nom de membres de la famille de Ousmane Sonko. Une opération que l’ancien ministre estime destinée à empêcher l’exécution de la condamnation pécuniaire de 200 millions de F CFA obtenue contre son adversaire à l’issue du procès en diffamation. Dans sa requête, Mame Mbaye Niang demande l’annulation de cette mutation et la réinscription du bien au nom de Ousmane Sonko afin de pouvoir procéder, le cas échéant, à sa saisie pour recouvrer les dommages et intérêts qui lui ont été accordés par la justice. Les avocats de l’ancien Premier ministre contestent pour leur part toute intention frauduleuse. Ils disposent désormais d’un délai supplémentaire pour répondre aux conclusions de la partie adverse avant la reprise des débats prévue le 22 juillet.

L’origine du contentieux remonte à 2023. Ousmane Sonko avait alors accusé Mame Mbaye Niang, ancien ministre de la Jeunesse puis du Tourisme sous Macky Sall, d’être impliqué dans des irrégularités présumées liées au Programme des domaines agricoles communautaires (Prodac). Le leader de Pastef affirmait notamment qu’un rapport de l’Inspection générale des finances épinglait la gestion du programme. Estimant son honneur atteint, Mame Mbaye Niang avait saisi la justice pour diffamation. Le 30 mars 2023, le tribunal correctionnel de Dakar avait condamné Ousmane Sonko à deux mois de prison avec sursis et au paiement de 200 millions de F CFA de dommages et intérêts. En appel, le 8 mai 2023, la peine avait été portée à six mois de prison avec sursis, tandis que le montant des dommages et intérêts était maintenu. La Cour suprême avait ensuite confirmé cette condamnation en janvier 2024, rendant la décision définitive.

Alors que Mame Mbaye Niang tente d’obtenir l’exécution de cette décision par la voie civile, les avocats de Ousmane Sonko poursuivent parallèlement une procédure de révision du procès en diffamation. Ils soutiennent que l’existence d’un rapport relatif au Prodac constitue un élément nouveau susceptible de remettre en cause les fondements de la condamnation. Dans l’attente de l’issue de cette procédure, le dossier de la villa de Keur Gorgui demeure l’un des principaux fronts judiciaires entre les deux hommes. Le rendez-vous est désormais fixé au 22 juillet, date à laquelle le tribunal devrait poursuivre l’examen du fond du litige.