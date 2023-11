Lors de la prochaine élection présidentielle, le PDS aura le soutien de Kéba Kanté, le fils du ministre Cheikh Kanté. Le leader du mouvement Sunu-Euleuk en a fait l'annonce, ce week-end, lors d'un meeting de ralliement. "Nous ne sommes pas venus, ici, aujourd’hui, pour uniquement parler de nos ambitions, mais c’est un jour de fête, car c’est de la démocratie.

Le PDS à ses défenseurs. Il y en a qui étaient partis et qui sont revenus. Nous disons tout simplement aux militants du PDS de ne pas se faire de soucis. Je suis venu pour être le lion de plus dans le Parti démocratique sénégalais", a-t-il promis. Avant de prendre l’engagement devant les militants venus en masse de faire gagner Karim Wade au soir du 25 février 2024. "Je vais battre Benno Bokk Yaakaar à Fatick, à Louga et à Dakar", a-t-il lancé. En écho à ce propos, le porte-parole du PDS, Tafsir Thioye, a souligné que Kéba Kanté a choisi le camp de la victoire, du sérieux et des travailleurs.

‘’Le PDS est un grand parti, un patrimoine pour le Sénégal et pour l’Afrique. Kéba Kanté a compris que cette formation politique est un patrimoine qui appartient à tout le Sénégal et les Africains renforcés par leur long chemin parcouru. "Il a compris que c’est le camp qui va construire le pays. Nous avons quitté en 2012 le pouvoir, aujourd’hui, nous voulons revenir en 2024 avec le candidat Karim Wade et nous allons l’installer au palais par la bénédiction du président Abdoulaye Wade.

Kéba Kanté est venu rallier à notre parti avec la bénédiction de son père. Son cas nous rappelle celui du fils de Moustapha Niasse en 2011. Il était venu, car il a compris que ceux avec qui il était ne faisaient pas l’affaire et il a eu raison sur eux. Car tous les cadres sont partis après. Tu es venu avec tes convictions, en sachant que Karim Wade et le PDS ont la solution pour sortir notre pays de l'ornière. Karim Wade a fait preuve d’endurance face à tout ce qu’il a subi sans baisser les bras. Il a été le seul à être en prison pendant trois ans et demi et n’a jamais négocié ni ne s’est lamenté. Il faut être du PDS ou fils d’Abdoulaye Wade pour le faire’’, persifle-t-il.