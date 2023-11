Célébrant l'inauguration de la première Sphère administrative régionale du Sénégal, hier, le chef d'État, Macky Sall, a exprimé, dans son discours introductif, sa joie d'être présent au cœur du Ndoucoumane, une terre, rappelle-t-il, qui a marqué l'histoire nationale.

‘’La région administrative de Kaffrine, instituée en 2008, incarne un modèle d'accueil et de brassage culturel exemplaire. Des figures politiques, administratives et religieuses éminentes sont nées ici, contribuant grandement à l'édification de notre pays », a affirmé le président ce jeudi 16 novembre lors du Conseil présidentiel à Kaffrine.

S'adressant aux habitants de la région, il a salué leur mobilisation ‘’exceptionnelle’’ et l'accueil chaleureux réservé à sa délégation. ‘’Je rends hommage à la jeunesse et aux courageuses femmes qui, par leur engagement, contribuent remarquablement à l'essor de votre territoire’’, a-t-il ajouté.

Kaffrine, l'une des régions les plus vastes du Sénégal, a été présentée comme un grenier potentiel du pays, dotée d'importantes ressources agro-sylvo-pastorales.

Cependant, le Président a mis en lumière les défis tels que le déficit en infrastructures, le vol de bétail, le trafic illicite de bois, appelant à surmonter ces contraintes pour accélérer le développement.

Dans une démarche proactive, le chef de l’Etat a rappelé un précédent Conseil des ministres en avril 2015, où un programme d'investissements prioritaires de 235,643 milliards F CFA avait été décidé pour soutenir la région. Ces investissements, répartis selon les axes du PSE, ont ciblé divers secteurs, dont les infrastructures, l'énergie, l'hydraulique, la santé, l'artisanat et le capital humain.

Il a souligné l'importance du capital humain, mettant en avant le programme ‘’Xëyu Ndaw Ñi’’ qui a bénéficié à 677 jeunes dans le secteur de l'environnement et du développement durable. Les financements de la Der/FJ ont également été évoqués, totalisant 5 578 613 426 F CFA en faveur de 15,042 bénéficiaires femmes et jeunes.

Au cours des huit dernières années, l'État a investi un montant impressionnant de 332 milliards pour la région de Kaffrine, dépassant largement les prévisions. Le président a souligné son engagement personnel en rappelant ses visites dans des moments difficiles et ses contributions significatives aux projets régionaux.

Macky Sall a affirmé que le Conseil présidentiel actuel offre une opportunité historique de faire le bilan des réalisations et de définir de nouvelles perspectives consensuelles pour le programme d'investissements prioritaires 2024-2026, dans le but de corriger les inégalités sociales et spatiales et de favoriser un développement endogène et durable dans la région de Kaffrine.

Moustapha TOUMBOU