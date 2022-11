L’équipe du Sénégal de football se rendra au Qatar avec le statut de champion d’Afrique. Selon le capitaine des Lions Kalidou Koulibaly, dans une interview avec le ‘’Corriere della Sera’’, il faut tenir ce rang en sortant de la poule A.

Le Sénégal prendra part à sa troisième Coupe du monde de football, la deuxième de rang. Pour la première fois, les Lions se présenteront à ce rendez-vous planétaire avec le statut de champion d’Afrique. Un rang que les hommes d’Aliou Cissé devront bien tenir.

Selon le capitaine de l’équipe sénégalaise, ce sera un statut à ‘’confirmer’’. Mais Kalidou Koulibaly a assuré, dans un entretien avec le ‘’Corriere della Sera’’ (Italie) que ses coéquipiers et lui vont ‘’tout donner pour passer la phase de groupes’’. Le Sénégal est logé dans la poule avec le pays organisateur, le Qatar, l’Équateur et les Pays-Bas, son premier adversaire.

Le défenseur central de Chelsea s’est prononcé sur sa nouvelle vie à Londres. Pour lui, la Premier League est le championnat ‘’le plus beau au monde’’. ‘’Moins tactique, mais plus intense. Ici, cependant, vous devez y arriver après la formation italienne. Avec mon partenaire Thiago Silva sur le terrain, on parle tactique en italien’’.

L’ancien Messin a aussi donné son analyse par rapport au jeu avec Tuchel et son remplaçant Graham Potter. ‘’La beauté du football, c’est aussi ça : j'arrive avec un entraîneur qui me voulait à tout prix et puis il s'en va. Tuchel et Potter jouent tous les deux avec la défense à trois. J'étais habitué à Naples avec la ligne à quatre. C'est une autre corde que j'ai mise à mon arc. On n'arrête jamais d'apprendre. Je savais que j'allais avoir du mal, et c'est arrivé. Même Zola et Drogba me l'avaient anticipé’’.

Arsenal est le leader depuis le début du championnat, mais Koulibaly est certain que Chelsea finira à la tête du classement, à la fin de la saison. ‘’Ici, je veux écrire l’histoire’’, a-t-il insisté. Pour que le rêve du Sénégalais se réalise, ses coéquipiers et lui devront se serrer la ceinture davantage. Les Blues sont logés à la 6e place (6 pts), avec dix points de retard sur les Gunners. Les hommes de Potter ont enchainé trois journées sans la moindre victoire en championnat. Lors de leur dernière sortie, ils ont pris l’eau (4-1) sur la pelouse de Brighton. KK26 étaient absent à cause d’une blessure. Son compatriote, Édouard Mendy, ayant démarré la partie sur le banc, a fait son entrée en jeu à la reprise (46e) à la place de Kepa, qui avait déjà pris trois buts.

Kalidou Koulibaly a aussi donné son appréciation par rapport à la bonne dynamique de son ancien club. Naples (32 pts) domine la Serie A avec respectivement cinq et six longueurs d’avance sur son dauphin, l’Atalanta (2e, 27 pts) et le Milan AC (3e, 26 pts). À la question de savoir si l’équipe est devenue plus forte, il a répondu que c’est ‘’un football différent, on ne peut pas faire de comparaison’’. ‘’Que Napoli ait joué d'une manière incroyable, nous avons dominé toutes les équipes. Aujourd'hui, même quand ils ne dominent pas, ils tuent les jeux, ils sont extraordinaires. Je les vois solides, compacts’’.

À l’en croire, si le Napoli remporte le championnat, ce sera également son ‘’Scudetto’’, pour avoir ‘’contribué à la croissance de l'équipe’’.

LOUIS GEORGES DIATTA