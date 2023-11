Dans l’affaire du corps exhumé et brûlé, les limiers du commissariat central de Kaolack pourraient présenter aujourd’hui au parquet les 12 personnes qui ont été arrêtées.

L’enquête dans l’affaire du corps exhumé et brûlé, à Kaolack, a donné des résultats probants. Notamment, grâce à l’exploitation des vidéos. Selon nos informations, l’enquête menée par les hommes du commissaire Aliou Ba, le patron du commissariat central de Kaolack, va être bouclée aujourd’hui. Tous les suspects vont être présentés devant le procureur du tribunal de grande instance de Kaolack, Abasse Yaya Wane, sauf changement de dernière minute.

Nos interlocuteurs renseignent que 12 personnes ont été interpellées, dont sept directement impliquées dans la profanation du corps de Cheikh Fall. Les cinq autres prévenus voulaient organiser une marche en soutien à l’un des suspects du nom de B. S. Touré qui est par ailleurs très connu dans cette partie du Saloum comme étant un influenceur local.

Donc, les sept premiers nommés ont participé à l’exhumation et à l’incinération du corps sans vie de Cheikh Falĺ. Il s’agit d’A. Diallo (né en 1970), B. Konté (né en 1983), C. Guèye (né en 2002) et B. S. Touré alias ‘’Rapadio’’, un influenceur local. Ce dernier, selon nos interlocuteurs, est celui qui a montré la tombe du défunt. Quant à Y. Diaw (né en 2000), il est celui qui a été vu dans les vidéos virales déclarant que si jamais le président Macky Sall venait sur les lieux, ils allaient lui réserver le même sort. Les deux derniers sont A. Cissé et K. Thiam.

Les cinq individus qui voulaient organiser la manifestation sont S. F. Seck, S. S. Thiam, D. Ndiaye, D. Thiam et Mb. Boye. Les prévenus sont poursuivis pour participation à une manifestation publique non autorisée.

D’après toujours nos sources, deux sont en cavale. L’un a été identifié et localisé dans un pays de la sous-région. Une collaboration entre les polices des deux pays va être exploitée dans le but de lui mettre la main dessus le plus rapidement possible.

Rappel des faits

Pour rappel, le corps de Cheikh Fall a été exhumé, il y a quelques jours, puis trainé dans la rue, avant d’être brûlé. La scène a été immortalisée et les vidéos de l’expédition inondent, depuis, la toile et les réseaux sociaux.

Dans la foulée de cet acte de barbarie, le procureur du tribunal de grande instance de Kaolack, Abasse Yaya Wane, a annoncé l’ouverture d’une enquête.

CHEIKH THIAM