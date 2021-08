Au Sénégal, la lutte avec frappe a pris une dimension professionnelle avec des cachets dépassant la centaine de millions de francs CFA. A Kolda, cette lutte a commencé à déchainer les passions. Déjà, Ismaila Baidy Wane dit ‘’Forza Fouladou’’ est devenu une étoile montante de la lutte avec frappe dans la zone. Le lutteur de 28 ans est né et a grandi au quartier Hilèle de la commune de Kolda. Considéré comme une terreur des arènes, le jeune Koldois est en passe d’inscrire son nom dans les annales de la lutte sénégalaise.

Né en 1993 à Kolda, Ismaila Baidy Wane n’imaginait en aucun moment qu’il allait devenir lutteur. Le jeune poursuivait tranquillement ses études jusqu’en 2007. Piqué par le virus de la lutte, il fait ses débuts dans l’arène en 2008, à travers des tournois de quartier. Il a tenté de décrocher à deux reprise le baccalauréat, sans succès. Ismaila est surnommé ‘’Forza Fouladou’’. A ses débuts, il mordait la poussière devant ses adversaires. ‘’La dernière défaite qui m’a beaucoup plus touché, c’est mon combat contre Boul Comprendre. Lorsque l’arbitre a sifflé, en quelques minutes, il m’a terrassé d’une manière inimaginable. C’était tellement rapide. J’avais même l’impression d’être dans un film. Les habitants de mon quartier Hilèle, mes fans et autres qui étaient venus uniquement me voir lutter, tout le monde était déçu. Certains pleuraient par-ci et d’autres tombaient en syncope. C’était vraiment triste. Cette défaite m’a tellement marqué que je me suis dit : il faut que je devienne un roi des arènes un jour’’, dit-il.

Armé de courage et de détermination, Forza Fouladou poursuit son chemin. Au fil des combats, il se découvre des talents de lutteur. Il enregistre plus de victoires que de défaites. Mais cela ne suffit pas pour convaincre de ses capacités à devenir un professionnel de la lutte avec frappe.

Il migre alors vers Dakar. ‘’Après avoir abandonné les études, je me suis rendu à Dakar. C’était en 2018. Là-bas, j’ai intégré l’écurie Balla Gaye à Guédiawaye où je suis resté pendant trois bonnes années. J’ai appris beaucoup de choses, avant de revenir à Kolda où je suis resté jusqu’à nos jours. Je m’entraine ici. Les gens me disent qu’il faut aller dans les salles de sport à Dakar et ailleurs, mais moi je préfère rester ici. Car il ne s’agit pas d’aller dans les grandes salles de sport du monde pour devenir champion. Pour moi, être champion dépend de la détermination, de la volonté, du courage, de l’abnégation et du travail bien fait, pour réussir. Kolda réunit tous les moyens nécessaires pour s’entrainer et devenir un grand lutteur international’’, martèle-t-il.

Un lutteur incontournable au Fouladou

Aujourd’hui, Ismaila Baidy Wane dit ‘’Forza Fouladou’’ est devenu un lutteur incontournable. Il a déjà représenté la région de Kolda dans plusieurs compétitions de lutte à travers le Sénégal et en Gambie. ‘’J’ai gagné beaucoup de trophées. D’abord en 2015, j’ai représenté la région de Kolda lors de la Journée de la jeunesse organisée à Dakar. J’ai été en finale et j’ai gagné. En 2019, j’ai été à Mbour représenter la région de Kolda, à l’occasion du Drapeau du chef de l’Etat. J’ai remporté des trophées, mais aussi en 2021, j’ai gagné ici à Kolda. J’avais terrassé Boy Niang 2’’, soutient-il, avant d’ajouter : ‘’J’ai participé à des compétitions en Gambie et Guinée’’.

Agé de 28 ans, Forza Fouladou fait courir les fans et les promoteurs désireux de miser sur lui. Il est l’un des meilleurs de sa génération. Forza force le respect et l’admiration dans son domaine, du moins, dans le Fouladou.

NFALY MANSALY (KOLDA)