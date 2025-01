Ousmane Mballo, un ouvrier âgé de 28 ans, va passer les dix prochaines années à la citadelle du silence. Il a avoué, hier, devant la Chambre criminelle du tribunal de grande instance de Kolda, avoir violé un jeune garçon de 12 ans en pleine brousse.

C’est une affaire rocambolesque qui remonte au 6 juin 2022 à Kaléfourou, dans le département de Vélingara. Ce jour-là, l’ouvrier Ousmane Mballo s’est rendu au domicile de la victime pour rendre visite à son grand frère. Ne le trouvant pas, il a invité son petit frère, qui n'est autre que la victime, à l’accompagner dans la brousse pour chercher des feuilles d’arbres pour son bétail.

Sans arrière-pensées, la victime est montée à bord de la moto d’Ousmane Mballo. Devant la barre du tribunal, ce mardi, le jeune garçon a expliqué aux juges qu’après ‘’quelques minutes de course à bord d’une moto, l’accusé lui a demandé de descendre en pleine brousse et de se déshabiller, en le menaçant avec un coupe-coupe. J’ai refusé d’obéir’’.

La victime poursuit : ‘’Le mis en cause m’a terrassé, avant de m’imposer un rapport sexuel avec lui. Comme il a plus de force que moi, il m’a déshabillé de force. Puis il m’a pénétré par-derrière. Et lorsqu’il a terminé, il m’a sommé de ne le raconter à personne, une fois chez moi.’’

À son retour à la maison, le garçon n’a pas pipé mot à qui que ce soit. Mais la vigilance de son père a permis de découvrir la vérité tue. ‘’Mon père a constaté que je boitillais. Après m’avoir interrogé avec insistance, j’ai fini par raconter ce qui s’était passé’’, a ajouté la victime.

L’homosexuel reconnait les faits

Interrogé à son tour, Ousmane Mballo a réitéré ses déclarations tenues lors de l’enquête préliminaire et devant le juge d’instruction. ‘’J’ai entretenu un rapport sexuel avec ce garçon. Je l’ai pénétré et j’ai éjaculé sur lui’’. À la question de savoir s'il était sain d'esprit, l’accusé a répondu : ‘’Oui.’’ Le président de la chambre criminelle d’ajouter : ‘’Aviez-vous bu de l’alcool ou consommé du chanvre indien le jour des faits ?’’ Ousmane Mballo a rétorqué : ‘’Depuis ma naissance, je n’ai jamais bu d’alcool ni fumé du chanvre indien.’’ Le procureur a alors martelé : ‘’Qu'est-ce qui vous a donc poussé à entretenir un rapport sexuel avec un homme comme vous ?’’ L’accusé est resté bouche bée quelques minutes, avant de présenter ses excuses aux juges en ces termes : ‘’Billahi, je ne sais pas ce qui m’a pris ce jour-là. Mais, s'il vous plaît, veillez à me pardonner. Je reconnais avoir commis cet acte ignoble.’’

Malgré son mea culpa, le procureur a requis 10 ans de réclusion criminelle. D’après le ministère public, les crimes pour lesquels Ousmane Mballo est poursuivi sont constants. ‘’Comme en atteste d’ailleurs le certificat médical délivré par un homme de l’art, qui fait état d’une fissure anale à six heures avec notion de saignement pouvant être en rapport avec une pénétration’’, a conclu le maître des poursuites.

L’avocat de l’accusé, Me Prosper Djiba, a jugé la peine requise ‘’très lourde’’, avant de demander à la chambre criminelle une application bienveillante de la loi à l’encontre d’Ousmane Mballo, du fait que son client est un délinquant primaire qui n’a jamais eu maille à partir avec la justice.

Cette demande n’a pas eu d’effet, car Ousmane Mballo, âgé de 28 ans et né à Médina Gounass, département de Vélingara, région de Kolda, a été condamné à passer dix bonnes années à la maison d’arrêt et de correction de Kolda. La Chambre criminelle du tribunal de grande instance de Kolda l’a reconnu coupable des crimes de viol et d’acte contre nature, tout en le relaxant des charges de pédophilie et de détournement de mineur.

