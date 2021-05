« En me tenant avec humilité et respect à vos côtés… » C’est en ces termes que MACRON s’est exprimé ce jeudi 27 mai 2021 à Kigali devant le président Paul KAGAME du RWANDA pour reconnaître enfin les responsabilités indéniables de la France dans le génocide des Tutsi qui aura fait plus d’un million de victimes dans ce pays.