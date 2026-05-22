Publié le 10 Jun 2026 - 11:12

La fédération sanctionne Reug Reug

 

La Fédération sénégalaise de lutte a tranché. L’instance faîtière a annoncé des sanctions disciplinaires à l’encontre de Reug Reug. Dans un communiqué rendu public hier, la FSL indique avoir examiné les faits à la suite des nombreuses réactions exprimées par les amateurs de lutte, les organisations de défense des animaux et plusieurs acteurs de la société civile. L’organisation affirme avoir conduit cette procédure conformément à ses prérogatives.

La Fédération souligne avoir pris acte de la reconnaissance des faits par le lutteur ainsi que des excuses publiques qu’il a adressées au peuple sénégalais et aux personnes choquées par les images diffusées. Elle regrette toutefois que de tels actes aient été commis dans le cadre de la préparation d’un événement relevant de sa discipline et présente, à son tour, ses excuses aux partenaires et au public. À l’issue de la procédure disciplinaire, le Bureau exécutif compétent a prononcé deux sanctions à l’encontre de Reug Reug : une retenue de 10 % sur le reliquat des sommes qui lui sont dues et une suspension de six mois, dont trois mois fermes et trois mois assortis du sursis.

...Pour la Fédération, ces mesures visent à faire respecter les règles, à préserver l’intégrité de la discipline et à rappeler à l’ensemble des acteurs de l’arène leurs responsabilités vis-à-vis du public. La FSL rappelle également que la lutte sénégalaise, au-delà de sa dimension sportive et culturelle, repose sur des valeurs de respect, de responsabilité, de discipline et d’exemplarité. Elle prévient qu’aucun comportement susceptible de ternir l’image de ce sport ne saurait être toléré.

Réaffirmant son attachement au respect de la législation en vigueur et à la protection du bien-être animal, l’instance invite les lutteurs, écuries, managers et accompagnateurs à faire preuve de responsabilité dans leurs pratiques afin de préserver le rayonnement de la lutte sénégalaise. Cette décision intervient au lendemain d’un communiqué de la Direction des Parcs nationaux qui avait condamné l’utilisation de chatons dans le cadre de pratiques mystiques et appelé au respect des dispositions relatives à la protection de la faune et au bien-être animal. La réaction de la Fédération marque ainsi une volonté d’apporter une réponse disciplinaire à une affaire qui a fortement ému l’opinion publique.

Section: 
sport
CONTROLE DE SECURITE SUR LE TARMAC D'UN AEROPORT : La FSF apporte des précisions face à l’indignation
UTILISATION DE CHATONS LORS DU COMBAT REUG REUG – BOY NIANG 2 : La Direction des Parcs nationaux condamne
AMICAL ARABIE SAOUDITE / SÉNÉGAL (23H) : Dernière répétition pour les Lions avant le coup d’envoi
VAINQUEURS DE LA CAN U15 ET U17 : Diomaye Faye couve les champions
LIGUE 1 - CHAMPION DU SÉNÉGAL 2026 : Les 5 dates clés du sacre de Teungueth FC
LUTTE : Reug Reug s’impose face à Boy Niang 2
BILAN LIGUE 1 2025-2026 : Teungueth FC, un champion pragmatique
PASSATION DE SERVICE AU MINISTÈRE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS Djireye Clotilde Coly fixe sa feuille de route
LIGUE 1 - 30E JOURNÉE : Teungueth FC sacré champion du Sénégal
PREPARATION MONDIAL-2026 : La Côte d’Ivoire surprend la France devant son public
LUTTE - REUG REUG VS BOY NIANG 2 : L'heure de vérité a sonné
Barça : Yamal, joueur le plus cher du monde
Droits de diffusion de la coupe du monde 2026
LDC - PSG/ARSENAL L’UEFA s’est trompée sur le choix de l’arbitre de la finale
MONDIAL 2026 - LISTE DÉFINITIVE DES LIONS : Moustapha Mbow et Ilay Camara recalés
CAN U17 2026 - FINALE CONTRE LA TANZANIE (1-1, 4 TAB 2) : Le Sénégal à nouveau sur le toit de l’Afrique
EQUIPE DE FRANCE : Deschamps rassurant pour Saliba
PAPE THIAW SUR USA/SENEGAL : ‘’Continuer à se préparer pour être prêt’’
MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS : Djireye Clotilde Coly remplace Khady Diène Gaye
REAL : Valverde, la mise au point de Tchouaméni