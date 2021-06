La part d’histoire de Lamine Ba (SG FNCL PDS)

Le 23 juin 2011, ce fut également un tournant décisif dans la vie du Parti démocratique sénégalais. Il marque le début de la chute du ‘’Baobab du Sopi’’. Secrétaire général de la Fédération nationale des cadres libéraux, Lamine Ba raconte sa part de l’histoire.

‘’Pour moi, le 23 juin, c’était juste une grosse manipulation, une tromperie. Aujourd’hui, ce qui est important de savoir, c’est si les questions pour lesquelles les Sénégalais s’étaient mobilisés ne sont plus d’actualité. Tout le monde sait que si on n’a pas reculé sur ces points, on n’a pas avancé. Il s’agit de la mal gouvernance, de la prédation foncière, de l’immixtion de la famille dans les affaires de la cité, de supposés velléités de conservation du pouvoir… Tous ces sujets sont plus qu’actuels. Donc, pour moi, ce n’est pas une date référence’’.

Aujourd’hui, que reste-t-il du Mouvement du 23 juin ? C’est la question que se pose le secrétaire général de la FNCL. Il justifie : ‘’Quand on parle d’un événement, ce n’est pas seulement la date, c’est aussi les acteurs ; c’est les actions ; c’est leurs conséquences. Quel est aujourd’hui le discours des acteurs par rapport à ce qu’ils disaient hier ? Aujourd’hui qu’ils sont au pouvoir, est-ce qu’ils ont changé ou empiré les conditions de vie des Sénégalais, la gouvernance ? Les questions pour lesquelles ils disaient se battre à l’époque ne sont-elles pas toujours d’actualité ? Je me demande si, moralement, on devait fêter cette lutte ?’’

Le cadre libéral d’ajouter : ‘’L’histoire a montré qu’il y a des acteurs du M23 qui sont mouillés dans l’argent sale, l’argent de la drogue et de la corruption des athlètes de Moscou. Une affaire qui n’a jamais été élucidée. Je me demande même si on peut encore parler de M23 ? Moi, ce sont les questions que je me pose. Même ceux qui sont tombés au front n’ont pas eu droit à la justice.’’