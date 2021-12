La directrice générale de la Santé, Marie Khémesse Ndiaye, a officiellement lancé la Revue intra action de la réponse à la pandémie Covid-19 au Sénégal au niveau régional. Le lancement officiel de cette activité prévue dans un premier temps dans sept régions, a été effectué hier, à Tambacounda.

Après le lancement de la Ria nationale l’année dernière, la directrice générale de la Santé, Marie Khémesse Ndiaye, procédait hier au lancement de la Ria au niveau régional. Pour cette occasion solennelle, la région de Tambacounda a été choisie pour abriter l’événement. Pour le moment, précise la DGS, il s’agit de lancer le programme dans sept régions dont celle de Tambacounda.

Selon Mme Ndiaye, la Ria est une revue de toutes les actions et de toutes les stratégies qui ont eu à être déroulées et développées lors de la gestion de la Covid-19. Elle doit permettre d’identifier les points forts, ceux à améliorer, les gab, mais également les défis. Le but final de cette activité qui va regrouper les acteurs de la santé, ainsi que les services décentrés pendant une semaine, est d’adapter les stratégies afin de trouver la bonne formule pour contrer de façon définitive la pandémie.

Plusieurs stratégies ont été menées dans le cadre de la lutte contre le coranavirus : des diagnostics bien ordonnés avec la définition des cas, on est passé à l’hospitalisation dans les lieux dédiés, notamment les centres de traitement épidémique, s’en est suivie une stratégie extra-domiciliaire avec l’utilisation des hôtels et d’autres réceptifs.

Enfin, au mois de juillet, une autre stratégie a été menée. Il s’agit de la prise en charge à domicile (Pecadom).

Selon la directrice générale de la Santé, toutes ces différentes stratégies ont été élaborées en tenant compte de la gravité de la maladie.

Madame Ndiaye a profité de l’occasion qui lui a été offerte pour remercier et saluer l’engagement de tous les secteurs dans la lutte contre la pandémie du coronavirus, car pour elle, ce combat a été multisectoriel et multidisciplinaire. Bien que le Sénégal ne compte plus de cas du nouveau variant Omicron, car les trois patients ayant été déclarés guéris, le Dr Ndiaye estime que le pays considère le variant très grave et appelle au respect du port du masque. ‘’Partout on disait : voilà un nouveau variant qui se transmet très rapidement, mais qui n’est pas grave. Mais nous, au Sénégal, on le considère comme un variant grave, du fait de la façon dont nous vivons’’, dit-elle.

Selon elle, dans la perspective de doter les quatre axes du Sénégal de laboratoires, la région de Tambacounda aura, à coup sûr, dans un avenir proche, son laboratoire régional. Ce qui lui permettra d’avoir à temps les résultats des tests afin de lutter plus efficacement contre les maladies. Elle assure que grâce au plaidoyer du médecin-chef de la région, le ministère de la Santé s’active dans ce sens.

Le médecin-chef de région, Bayal Cissé, ainsi que le préfet de Koumpentoum, Amdy Mbengue, représentant du gouverneur de la région de Tambacounda, ont bien accueilli cette nouvelle et espère sa concrétisation le plus vite possible. Ils se sont également félicités du choix porté sur la région pour lancer un projet aussi important qui vise à anticiper la lutte contre les différentes maladies.

Boubacar Agna CAMARA (Tambacounda)