Après Aliou Sall hier, c’était au tour du candidat de BBY de la commune de Golf-Sud, Lat Diop, de répondre au leader du Pastef, Ousmane Sonko. Selon son directeur de campagne, il attendait de Sonko qu'il tienne un discours responsable et pertinent, notamment sur le projet de gouvernance locale de sa protégée candidate à la mairie de Golf-Sud ou à défaut de faire étalage des failles de l'équipe municipale sortante qui justifierait l'ambition politique locale de sa coalition d'appartenance.

En lieu et place d'un discours programmatique qui aurait redoré son blason politique et social terni par une affaire de mœurs et un discours politique nihiliste et obscurantiste, le leader du Pastef, selon Alboury Guèye, n'a trouvé rien de mieux que de se prêter à son jeu favori et cynique de la calomnie et de la médisance.

‘’Aveuglé par une haine viscérale, il oublie que 2024 est encore loin. Dicter aux mortels que nous sommes ce que sera demain nous semblait jusqu'ici relever de la seule volonté d'Allah (SWT). En fait, jusqu'au jour où un homme tout droit sorti de la cuisse de Jupiter a fait irruption sur la scène politique sénégalaise’’ a tonné M. Guèye, hier, lors d’un point de presse.

C'est ce qui explique, selon lui, qu'en dépit de son jeune âge, son parcours présente déjà un bilan très lourd de turpitudes et de dégâts collatéraux. La route de Sonko, renseigne-t-il, est pavée de morts, de blessures morales et physiques qui n'ont pourtant pas l'air d'entamer ses instincts nécrophages et son cynisme de lupanar.