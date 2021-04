Sérieusement bougé en première période mais moins inquiété ensuite, le Real Madrid a limité la casse en concédant le nul à domicile face à Chelsea (1-1) ce mardi en demi-finale aller de la Ligue des Champions. Malgré les grosses difficultés de son équipe sur le premier acte, l’entraîneur merengue Zinédine Zidane retient le positif.

"C’est vrai que la première période a été un peu compliquée (rires). On a été bien meilleur en seconde période, on a un peu mieux contrôlé. La première, c’est vrai qu’ils ont très bien débuté. Ils sont bons, très rapides. Au final, je pense que c’est un résultat juste, a estimé le technicien français au micro de Movistar +. Ensuite, en seconde période, on a été meilleur. On a eu plus de contrôle. On est en vie, on va jouer le second match. On est content de ce qu’on a fait en général. (…) Il y a un adversaire aussi. Il faut dire que c’est une très bonne équipe, très compétitive. S’ils sont arrivés en demi-finales, c’est pour quelque chose. C’était très disputé." S’il n’affiche pas un visage plus conquérant mercredi prochain, le Real risque d’avoir du mal à renverser la vapeur.

…Tuchel très déçu

Même si le match nul (1-1) ramené d'Espagne face au Real Madrid ce mardi en demi-finale aller de la Ligue des Champions constitue un bon résultat, Chelsea pourra avoir des regrets tant les Blues ont eu des occasions, non concrétisées, en première période. D'où un certain sentiment de déception chez l'entraîneur du club londonien, Thomas Tuchel. "On ne peut pas être énervé mais déçu, a pesté l'Allemand au micro de RMC Sport.

C'est décevant parce qu'on doit marquer, surtout quand on peut mener 2 ou 3 à 0 à la mi-temps. C'était un début de match extraordinaire. Lorsqu'on ne concrétise pas, c'est difficile aussi de ne pas perdre confiance. Donc je suis de ce côté-là satisfait de la réaction de mes joueurs en seconde période. D'autant que nous avons vu, sur la fin, que nous étions fatigués." Des occasions ratées que les Anglais espèrent ne pas regretter mercredi prochain au match retour.