A quelques heures de la reprise de ses compétitions, la Ligue sénégalaise de football professionnel (LSFP) s’est réjouie du sacre de l’équipe nationale locale à Alger. Selon le directeur exécutif de la LSFP, Amsatou Fall, ce succès est dû à la maitrise du calendrier des championnats et de la régularité des compétitions.

Le football local du Sénégal a triomphé en Algérie avec le titre de champion à la 7e édition du Championnat d’Afrique des nations (Chan). C’est l’occasion pour la Ligue sénégalaise de football professionnel (LSFP), d’où sont issus les 22 joueurs sur les 23 Lions qui ont pris part à cette campagne, de faire le point sur la participation du Sénégal et les aspects qui ont rendu possible ce résultat.

Pour le directeur exécutif de la LSFP, qui a fait face à la presse hier, ‘’la régularité des compétitions et une bonne programmation’’ ont été les deux points forts de la réussite des hommes Pape Thiaw. ‘’On n’a pas sauté de week-end, conformément au calendrier qu’on s’était fixé depuis le début. Le bon suivi de la programmation, c’est ça qui nous a valu ce sacre’’, a déclaré Amsatou Fall.

Cette régularité du championnat, a-t-il soutenu, a permis au sélectionneur national de disposer de joueurs ‘’compétitifs’’ au niveau international. ‘’En aucun moment, on n’a senti une faiblesse physique ou mentale. On a vu une équipe engagée, disciplinée, avec beaucoup d’envie’’, a déclaré l’ancien sélectionneur national du Sénégal. La Coupe du monde 2022 s’est tenue en début de saison, la LSFP a misé sur la poursuite du championnat. Un pari qui s’est avéré gagnant, selon M. Fall. ‘’C’est la première fois où le championnat s’est joué durant la Coupe du monde. Ce qu’on voulait éviter, c’est d’être en trêve durant le Mondial et aussitôt après enchainer avec le Chan. Donc, les joueurs ne seraient pas en jambes. Nous avons aussi anticipé avant la Coupe du monde. Ce qui a permis une meilleure planification et surtout une meilleure préparation des clubs. Nous avons fait neuf matchs de championnat’’.

Le technicien a aussi salué les efforts de la Fédération sénégalaise de football (FSF) qui a créé les centres techniques Jules François Bocandé de Toubab Dialaw et Youssoupha Ndiaye de Guéréo. ‘’Nous le devons non seulement aux deux centres de Toubab Dialaw et Guéréo qui ont permis de faire une bonne préparation. C’est le lieu de féliciter la fédération qui a compris que nous perdons beaucoup d’argent dans des hôtels. Maintenant, les équipes U17, U20, U23 et l’équipe locale s’entrainent régulièrement comme le font les clubs. Ce qui fait que nos équipes sont compétitives’’.

Par ailleurs, Amsatou Fall s’est réjoui du fait que ce Chan s’est joué en début d’année. ‘’Nous avons cette chance de n’avoir pas fait le Chan en fin de saison, comme on le faisait habituellement. Cela a permis de retenir beaucoup de joueurs dans le championnat’’.

Si ce sacre a été, assurément, une occasion pour les joueurs locaux de se mettre en valeur pour la suite de leur carrière, il a surtout permis de mettre un coup de projecteur sur le football local sénégalais. Parmi les possibles retombés du titre de vainqueur du Chan, il y a l’arrivée des sponsors et autres partenaires.

Mais les dirigeants du football professionnel sont conscients de la nécessité de relever le niveau du championnat, surtout de l’organisation. ‘’Aujourd’hui, il y a une forte médiatisation du football local sénégalais. L’engouement de ce sacre sera accompagné d’un défi organisationnel, sécuritaire. Nous allons renforcer les schémas organisationnels des clubs. Nous allons également veiller sur la sécurité. Ce qu’on a commencé à faire. Il faut également insister la sensibilisation’’, a assuré Amsatou Fall, qui s’est réjoui de l’engagement du président Macky Sall à accompagner le football par la mise sur pied d’un programme national de soutien au foot local’’.

LOUIS GEORGES DIATTA