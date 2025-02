Le recouvrement des amendes judiciaires demeure un parent pauvre de la justice au Fouladou. Les amendes prononcées par les juridictions ne sont souvent pas exécutées. Chaque année, le Trésor public perd des millions de francs CFA. Pour renverser la tendance, le nouveau procureur du tribunal régional compte mettre en place un bureau d’exécution des peines d’amende au profit de l’État du Sénégal.

Chaque semaine, des prévenus sont condamnés par des juridictions de Kolda à payer des amendes au Trésor public. Mais l’exécution de ces peines d’amende est loin d’être une réalité au Fouladou. Et pour cause, les condamnés, une fois sortis de prison, ne sont pas souvent contraints à s’exécuter volontairement au paiement de leurs amendes judiciaires. Cela fait que chaque année, des millions de francs CFA ne sont pas versés dans les caisses du Trésor public. En conséquence, certains projets de l’État du Sénégal peinent à être réalisés, au grand dam des populations.

Ainsi, pour renverser la tendance et contraindre les condamnés à respecter les décisions de justice, le nouveau procureur du tribunal de grande instance de Kolda, Seydina Oumar Diallo, compte mettre en place un bureau d’exécution des peines. Il s’est inspiré de l’exemple de Saint-Louis où les amendes judiciaires sont versées dans les caisses du Trésor public.

Pour y arriver, il a tenu une réunion récemment avec le greffier en chef et son substitut pour sensibiliser sur l’exécution des peines d’amende. À l’issue de cette rencontre, le parquet, de concert avec le greffier en chef et l’agent du Trésor public, a annoncé la mise en place de garde-fous afin que les peines d’amende soient exécutées avec toutes les formalités requises et conformément à la loi.

Dorénavant, les condamnés qui doivent payer leurs amendes au Trésor public ne pourront plus échapper à la sanction pécuniaire.

NFALY MANSALY