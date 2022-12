Après la fin de l'aventure des Lions au Qatar, les commentaires vont bon train un peu partout. Les supporters aussi ne sont pas en reste. Certains d'entre eux ont d'ailleurs accepté de revenir sur le dernier match de leur équipe, pour la plupart avec beaucoup de lucidité et de reconnaissance.

Au lendemain de l’élimination du Sénégal en huitième de finale du Mondial-2022, l’heure est aux analyses et autres commentaires pour apprécier le revers dans l'enceinte de l'Al Bayt Stadium. Nonobstant cette victoire sans appel des Three Lions, certains, plus indulgents, trouvent les arguments pour relativiser la défaite qui aurait pu être moins cher payée ou même évitée avec la présence de certains cadres.

C'est la conviction de Lassana Dramé qui a cherché et trouvé des circonstances atténuantes aux Lions. ‘’Ce que d'aucuns oublient, peut-être, c'est que nous avons joué avec deux cadres absents, en l'occurrence Idrissa Gana Guèye et Cheikhou Kouyaté. Sans oublier, bien sûr, le forfait préalable de Sadio Mané ; ça en fait beaucoup. L'Angleterre nous aurait certes toujours battus même avec ces trois-là, mais probablement pas avec un si gros écart, que cela soit au tableau d'affichage ou dans tous les compartiments du jeu’’, déclare l'originaire de Keur Massar.

À l’image de Lassana, Seydou aussi a préféré épargner Aliou Cissé et ses hommes. ‘’Il y a de quoi être fier de cette équipe. Ce n’était pas évident d’en arriver là, après notre entrée en matière ratée face aux Pays-Bas. Mais nous avons pu nous relever et sortir des poules. Mais (dimanche) c'était un très gros morceau, l'Angleterre était plus forte et a mérité sa victoire. Sur ce dernier point, il n'y a pas de quoi frémir, face à un sérieux candidat à la victoire finale, on est tombé les armes à la main’’, se montre-t-il presque reconnaissant.

‘’Toutefois, poursuit-il, il faut vite se remettre au travail, tirer les enseignements de cette élimination et continuer à avancer. La Can ivoirienne, c'est dans moins de deux ans. Nous devons y aller pour défendre notre titre. Mais cela passe aussi par l'intégration de nouvelles têtes susceptibles d'améliorer l'équipe dans son intégralité, car les lacunes existent. Au milieu et en attaque notamment, il faut impérativement apporter des améliorations’’.

D’autres, comme Labo Diaby, ont toujours du mal à digérer cette élimination au goût d'humiliation. Selon lui, cette déculottée aurait pu être évitée, si l'entraîneur n'avait pas trahi sa façon d'aborder le match, sa marque de fabrique. ‘’Avec des si, on refait le monde. Mais il est clair que le coach a complètement changé son système hier (dimanche) pour jouer plus offensif. Le résultat démontre qu'il s'est trompé, car au milieu, les Anglais nous ont dévorés. L'on se demande pourquoi il a choisi cette option face à une équipe aussi forte que l'Angleterre. Si on avait renforcé le milieu et attendu pour espérer leur faire mal en contre, on aurait pu peut-être avoir une chance de créer l'exploit. Mais encore une fois, avec des si, on refait le monde’’.

À travers cette assertion, le lycéen a fait d'El Tactico son bouc émissaire.

De la reconnaissance, malgré tout

Toujours est-il que dans l'ensemble, les Sénégalais n'en veulent pas trop à leur équipe, au regard de l'absence de Sadio Mané et de l'adversaire coriace. Le mot d'ordre aura été de ne pas tirer sur l'ambulance, ne pas être très oublieux. Après tout, l'anniversaire du tout premier sacre à une Can arrive bientôt. C'est ce que semble retenir Moussa au moment d'apprécier l'élimination des Lions. ‘’Je dirais juste félicitations à l'équipe nationale du Sénégal. La marche était trop haute face aux Anglais. Les joueurs nous ont rendus fiers dans ce tournoi avec les moyens du bord. Et ne soyons pas ingrats en oubliant le début de cette année 2022, période durant laquelle Aliou Cissé et ses protégés ont réussi à nous offrir notre tout premier titre continental. Si je repense à ce beau cadeau offert par Sadio Mané et ses partenaires, j'oublie presque tout le reste’’, défend ce fervent supporter.

MAMADOU DIOP (STAGIAIRE)