C’est une première. L’équipe nationale de Beach Soccer, qui a remporté son 6ème titre de champion d’Afrique, a été reçue, hier, par le président de la République du Sénégal. Les joueurs ainsi que l’ensemble du staff sont doublement récompensés par Macky Sall.

Après leur 6eme sacre continental, l’équipe nationale de beach Soccer a été reçue, hier, par le président sénégalais. Pour ce dernier, c’était une ‘’dette de reconnaissance que la nation devait aux Lions de beach soccer, depuis longtemps’’. Macky Sall, qui se réjouit de s’en être acquitté, a annoncé deux récompenses à l’endroit de ces footballeurs de plage qui trônent sur le toit de l’Afrique. Il a décidé d’élever les joueurs de l’équipe nationale de beach soccer au grade de chevalier dans l’Ordre national du Lion et d’octroyer 10 millions de francs CFA à chacun d’entre eux, ainsi qu’au staff technique. Même leur groupe de supporters n'a pas été oublié. Car, 10 millions seront répartis au 12e Gaindé.

‘’Ce n’est que justice. Votre parcours, comme un trait de lumière, illumine les plages africaines et du monde, éblouit vos adversaires, enchante vos supporters et fascine tous les amateurs du beach soccer", a apprécié M. Sall. ‘’Quand j’ai su votre belle performance, j’ai tout de suite pensé à cette expression bien sénégalaise : ‘Dem baa jeex’’, a-t-il ajouté, estimant que ce succès doit servir d’exemple à tous les sportifs, notamment l’équipe nationale A du football sénégalais. Aux joueurs de soccer de plage, qui participeront également à la prochaine Coupe du monde prévue à Moscou, en Russie, du 19 au 29 août, il dit : ‘’vous m’avez demandé de venir vous soutenir, lors des quarts de finale de la Coupe du monde. Moi, je ne viendrai pas aux quarts de finale, je vendrai assister à la finale’’, a-t-il dit avec le sourire. ‘’La coupe d’Afrique est entre vos mains ; ne la lâchez pas. La coupe du monde est à votre portée ; allez la prendre’’, a conseillé M. Sall.

De leur côté, les professionnels de beach Soccer se disent heureux de constater qu’on l’on reconnaisse leurs prouesses. D’ailleurs, cette cérémonie est une première. Pourtant, l’équipe nationale de beach soccer a un palmarès élogieux. Six fois championne d’Afrique (2008, 2011, 2013, 2017, 2019 et 2021), elle est allée en quart de finaliste de la Coupe du monde, à quatre reprises (2007, 2011, 2017 et 2019) et est vainqueur de nombreux tournois aux Etats-Unis, en Europe et sur le continent africain.

Ainsi, pour le coach des Lions, Ngalla Sylla, qui rend grâce à Dieu d’avoir remporté à nouveau le trophée, le fait d’être reçu par le président ‘’est un grand honneur’’. ‘’Déjà, on attendait bien très longtemps que la Coupe d’Afrique de beach soccer soit organisée au Sénégal. Et grâce au président, on l’a organisée pour la première fois, et on l'a gagnée à domicile’’, s’est félicité le capitaine des joueurs, Alseyni Ndiaye. ‘’On est trop content. J’ai l’habitude de dire qu’il faut d’abord travailler pour son pays, avant de réclamer quelque chose à son pays. Aujourd’hui, cela prouve qu’on reconnaît le mérite de ces jeunes. Et le plus important pour moi, c’est la décoration (l’Ordre national du Lion), a estimé, pour sa part, l’ancien international de football, Mamadou Diallo.

BABACAR SY SEYE