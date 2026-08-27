Suite à une circulaire du ministère de la Fonction publique les invitant à se conformer à la convention collective nationale du secteur, les pétroliers durcissent le ton et mettent en garde contre une mesure qui risque de nuire aux entreprises.

Les pétroliers se dressent contre la circulaire du ministère en charge de la Fonction publique, relative à l’application de la convention collective du secteur. Dans un communiqué reçu à la rédaction, le président de l’Association sénégalaise des pétroliers dénonce l’absence de concertations préalables. « Une mesure entraînant des conséquences aussi lourdes ne peut être prise sans concertation avec les acteurs, malgré de longues négociations entre le patronat et les syndicats sans compromis relativement à l’opportunité », peste Ameth Guissé.

Pour lui, le ministre de la Fonction publique devrait se renseigner sur les conditionnalités associées à l’application effective de la Convention collective, avant de réclamer sa mise en œuvre. Ameth Guissé et Cie exigent une revalorisation de la marge réclamée depuis des années, conformément aux recommandations du cabinet Mazars, suite à son étude sur le secteur et aux engagements de l’État. Ceci semble, à leurs yeux, une condition indispensable pour la mise en œuvre des exigences gouvernementales.

« Une telle mesure (la mise en œuvre de la circulaire) menacerait grandement le maintien des emplois dans le secteur de la distribution à gérance directe, avec des salaires multipliés par 2 non rémunérés par la structure des prix », mettent en garde les pétroliers, qui en appellent à la responsabilité des autorités. « Nous en appelons au sens de la responsabilité des autorités, qui ne devront jamais oublier qu’elles sont garantes de la viabilité des entreprises et que toute disposition doit épouser les réalités économiques de l’heure et présager pour l’avenir en tenant compte de la soutenabilité de la mesure », ajoute le président des pétroliers.

Dans la circulaire visée par l’Association sénégalaise des pétroliers, le ministère de la Fonction publique invite les acteurs au respect de la Convention collective en date du 12 août 2019. « Je porte à votre connaissance que la convention collective nationale du secteur du pétrole et du gaz, signée le 12 août 2019 et étendue par arrêté nº14112 du 27 avril 2023, est désormais applicable à toute entreprise et à tout établissement dont l’activité principale entre dans son champ d’application… », rappelle une lettre de l’Inspection régionale du travail de Kédougou.

Parmi ces activités, il y a : le raffinage de pétrole et dérivés ; le stockage des produits pétroliers, gazeux et dérivés ; leur importation et leur exportation ; la commercialisation de ces produits en gérance directe ; leur distribution… La note vise également : la promotion, la prospection et la recherche de pétrole et de gaz ; l’exploitation et la production de produits pétroliers, gazeux et dérivés ; leur transport par conduite ; toutes activités nécessaires au fonctionnement de ces entreprises, à la préparation et à l’évacuation de leurs produits.

« À cet effet, tous les contrats des travailleurs de la région de Kédougou évoluant dans la distribution, la commercialisation, le stockage et le transport des produits pétroliers, gazeux et dérivés, et particulièrement ceux des stations-service, feront désormais référence à cette convention en lieu et place de la convention collective du commerce », indique dans sa lettre l’Inspection régionale de Kédougou, qui invite tous les acteurs au respect strict de cette mesure.

Il convient de rappeler que, depuis plusieurs années, les pétroliers réclament une révision de la structure des prix des produits pétroliers. Pour eux, la structure actuelle réduit considérablement leurs marges.

Mor Amar