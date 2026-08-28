Près de 10 000 voyageurs ont été transportés par les Grands Trains du Sénégal (GTS) durant l’opération spéciale mise en place à l’occasion du Gamou. Au total, 46 trains ont été programmés à l’aller et au retour. Trois trains ont toutefois été supprimés en raison des fortes pluies enregistrées à J-1.

La desserte ferroviaire mise en place par les Grands Trains du Sénégal (GTS) à l’occasion du Gamou s’est déroulée sur cinq jours, de J-2 à J+2. Après le dispositif déployé lors du Magal, la société a de nouveau renforcé son offre pour répondre aux déplacements des fidèles. Selon le directeur général de GTS, Moctar Bâ, l’opération s’est déroulée dans des conditions globalement satisfaisantes. « C'est un bilan empreint de satisfaction et le sentiment d'une mission accomplie pour le service public qui nous a été confié par les plus hautes autorités », a-t-il déclaré.

Durant ces cinq jours, près de 10 000 voyageurs ont été transportés, un niveau de fréquentation presque équivalent à celui enregistré lors du récent Magal. Le dispositif a toutefois été perturbé à J-1 par de fortes pluies. Trois trains ont notamment dû être supprimés. GTS affirme avoir pris des dispositions pour acheminer les voyageurs qui avaient déjà réservé leurs billets. « Malgré ces contraintes, nous avons pu convoyer les passagers concernés. Cela témoigne de notre capacité d'adaptation face aux imprévus », a souligné Moctar Bâ.

Pour ces usagers, un dispositif de billetterie manuelle a été maintenu dans les gares.

Pour Moctar Bâ, cette expérience participe à la construction d’un réseau ferroviaire intégré. « Nous travaillons à structurer et coordonner le réseau afin que l'intermodalité fonctionne parfaitement. Aujourd'hui, un voyageur peut emprunter le TER et effectuer sa correspondance avec les Grands Trains du Sénégal à Diamniadio de manière fluide », a-t-il expliqué. Selon le directeur général, cette complémentarité pourrait progressivement être étendue à Thiès et aux autres villes desservies par le réseau ferroviaire.

Au terme de cette opération, GTS indique travailler sur des solutions visant à augmenter ses capacités de transport de voyageurs. Selon la direction de l’entreprise, les autorités sénégalaises, notamment le chef de l’État, le gouvernement et le ministère des Transports terrestres, ont pris en compte les enjeux liés au développement du transport ferroviaire. À court terme, des solutions sont étudiées pour accroître les capacités de transport de voyageurs. À plus long terme, GTS entend contribuer au maillage ferroviaire du territoire et au développement du transport de voyageurs et de marchandises.

Pour Moctar Bâ, le train peut répondre aux besoins de mobilité lors des grands événements religieux. « Le transport ferroviaire est un mode de transport de masse, fluide, ponctuel et surtout très sécurisé. Il peut apporter une solution durable aux besoins de déplacement des Sénégalais », a-t-il insisté. GTS prépare également un plan de transport spécifique pour les prochains Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ), conformément aux orientations des autorités nationales. Le directeur général a enfin adressé un message à la jeunesse, particulièrement celle de Thiès, assurant que l’entreprise entend poursuivre son développement et renforcer son rôle dans la mobilité nationale.

Ndeye Diallo (Thiès)