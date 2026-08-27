Au champ de courses de Tivaouane, le guide des Moustarchidines a livré une séquence politique très suivie lors de son traditionnel discours du Gamou. Serigne Moustapha Sy a révélé avoir décliné une demande d’audience d’Ousmane Sonko. Il a, dans le même temps, souligné que le président Bassirou Diomaye Faye lui rend régulièrement visite.

La déclaration était attendue. Elle n’a pas manqué de faire réagir. Devant des milliers de fidèles réunis au champ de courses de Tivaouane pour célébrer le Mawlid, Serigne Moustapha Sy Al Makhtoum a évoqué ses relations avec les principales figures du pouvoir. Le guide spirituel des Moustarchidines a notamment révélé avoir refusé de recevoir Ousmane Sonko. Une décision qu’il assume personnellement.

« Il a demandé à me voir et j’ai refusé. La décision vient de moi-même. On ne peut faire une chose et après faire comme si de rien n’était », a-t-il déclaré. Serigne Moustapha Sy n’en dira pas davantage sur les raisons de ce refus. Il n’a pas précisé la nature du différend auquel il fait référence, ni les circonstances dans lesquelles la demande d’audience aurait été formulée.

Dans son intervention, le guide des Moustarchidines a cependant tenu à faire une distinction avec le chef de l’État. « Diomaye, par contre, est venu me voir, et ce n’est pas la première fois », a-t-il souligné. Une précision qui établit, dans ses propres propos, une différence entre ses relations avec Ousmane Sonko et celles qu’il entretient avec Bassirou Diomaye Faye.

Le président de la République lui aurait ainsi rendu visite à plusieurs reprises. Cette séquence intervient alors que les interventions de Serigne Moustapha Sy lors du Gamou de Tivaouane constituent traditionnellement un rendez-vous très suivi de la vie publique sénégalaise. Président du Parti de l’unité et du rassemblement (PUR), le guide religieux aborde régulièrement, dans ses discours, des questions qui dépassent le cadre strictement religieux.

Au-delà des enseignements liés au Mawlid, sa tribune du champ de courses est ainsi devenue un espace où se mêlent considérations religieuses, sociales et politiques.

Cette année encore, ses propos sur Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye ont retenu l’attention. Sans dévoiler les raisons de son refus de recevoir le Premier ministre, Serigne Moustapha Sy a néanmoins livré un élément nouveau sur ses relations avec les deux hommes au sommet de l’exécutif. À Tivaouane, son message était donc aussi attendu pour ce qu’il pouvait révéler des rapports qu’il entretient avec les acteurs du pouvoir.

Ndeye Diallo (Thiès)