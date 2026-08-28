Une opération de huit mois ciblant des groupes criminels organisés d'Afrique de l'Ouest a conduit à 58 arrestations et à l'identification de 263 suspects.

L'opération Jackal IV (novembre 2025-juin 2026) visait à perturber le blanchiment d'argent, à identifier les cibles de grande valeur, à saisir les actifs et à soutenir les arrestations et les poursuites. Ayant mobilisée 22 pays répartis sur six continents, elle voulait aussi contrer la menace mondiale croissante que représentent les réseaux criminels ouest-africains, tels que Black Axe et d'autres groupes similaires.

Ces groupes sont responsables d'une part importante de la cyberfraude financière mondiale, notamment par le biais d'escroqueries sentimentales, d'arnaques aux cryptomonnaies et aux investissements, de fraudes par compromission de messagerie professionnelle, ainsi que d'autres crimes graves et violents.

Au cours de cette opération, INTERPOL a facilité la coordination transfrontalière et le partage de renseignements, a mené des analyses, a soutenu les activités opérationnelles et a dispensé des formations spécialisées afin d'améliorer les enquêtes internationales sur le blanchiment d'argent. Ce qui fait dire à Tomonobu Kaya, directeur du Centre de lutte contre la criminalité financière et la corruption d'INTERPOL, que l'opération Jackal IV démontre la puissance de la coopération internationale.

« En suivant les flux financiers illicites transfrontaliers, nous nous attaquons au cœur même du crime organisé et nous définissons de plus en plus difficile pour les réseaux criminels de tirer profit de leurs activités », a-t-il confié.

Menaces émergentes et succès opérationnels

Au-delà des cas individuels, l'opération Jackal IV a également permis d'analyser les tendances critiques et émergentes, notamment la recrudescence des activités de groupes criminels organisés en Afrique de l'Ouest qui utilisent le chant sexuel pour cibler des mineurs, dont certaines victimes sont âgées de seulement 14 ans.

Les auteurs de ces actes contactent généralement les mineurs via les réseaux sociaux, gagnent leur confiance et les contraignent à partager des images ou des vidéos à caractère sexuel explicite. Ils menacent ensuite de diffuser ces contenus à l'entourage de la victime si une rançon n'est pas versée.

Il a également été observé que certains de ces réseaux criminels se procuraient des services de criminalité auprès de fournisseurs externes, souvent via le dark web, afin d'externaliser des activités clés comme le blanchiment d'argent et d'autres opérations critiques.