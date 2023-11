"The Marvels", disponible dans les salles du cinéma Pathé de Dakar, nous transporte au cœur des galaxies et des planètes. Ce film d'aventure spatial réunit trois héroïnes exceptionnelles. Chaque fois qu'elles unissent leurs pouvoirs, elles échangent leur place, créant ainsi un lien unique. Captain Marvel (Brie Larson) forme une équipe avec Kamala Khan, une adolescente héroïne originaire de Jersey City, ainsi que la Capitaine Monica Rambeau, fille de la défunte Maria Rambeau et nièce de Carol, avec qui elle avait perdu tout contact.

Le film ''The Marvels'' ("Les Marvels") est actuellement diffusé dans les salles de cinéma à Dakar. Il a été projeté en grande première au cinéma Pathé, offrant aux cinéphiles une expérience à la fois extravagante et divertissante grâce à son action prépondérante. L'histoire nous plonge dans une aventure spatiale hallucinante, mettant en scène trois héroïnes dotées de pouvoirs.

Il faut d'abord souligner que la scénariste Nia Da Costa a joué un rôle essentiel dans la réalisation de cette magnifique œuvre. Marvel Studios attache une grande importance à collaborer activement avec des cinéastes qui les inspirent, portés par une vision et un enthousiasme authentiques.

Ainsi, le choix s'est porté sur cette réalisatrice, déjà connue pour son film "Candyman". En tant que scénariste expérimentée, elle s'est investie pleinement dans ce projet. Elle possède une connaissance approfondie des bandes dessinées et s'intéresse de près à tout ce qui s'y rapporte. De plus, d'après Marvel Studios, ''elle maîtrise parfaitement tous les éléments qui entrent en jeu''.

Brie Larson, qui a été impliquée dès les premières étapes du processus créatif, affirme que Nia DaCosta possède l'autorité, la vision, la clarté et le tempérament nécessaires pour entreprendre un projet d'une telle envergure.

Alors, qui sont les Marvels ? Dans "The Marvels", Captain Marvel (Brie Larson) déclenche involontairement une aventure spatiale hallucinante, où la solitaire éternelle se retrouve étroitement liée à deux nouveaux visages du MCU : Kamala Khan, l'adolescente héroïne de Jersey City, et le Capitaine Monica Rambeau, fille de feue Maria Rambeau et nièce de Carol, avec qui elle avait perdu le contact. Kamala Khan (Iman Vellani) a fait sa première apparition dans la série Disney+ "Miss Marvel", tandis que Monica Rambeau (Teyonah Parris) a été redécouverte à l'âge adulte dans la série "WandaVision" (également diffusée sur Disney+).

Ces trois personnages, explique-t-on, sont séparés par des années-lumière : Carol flotte littéralement dans l'espace, dans un vaste abîme ; Monica entame une nouvelle carrière en tant qu'astronaute au sein de S.A.B.E.R, et Kamala Khan est devenue la super-héroïne de Jersey City.

Cependant, lorsque leurs pouvoirs s'entremêlent, tout change.

"Je voulais que cela se reflète dans leurs traits distinctifs, même si cela peut sembler chaotique et désordonné. L'humour de Captain Marvel diffère de celui de Miss Marvel, car la première est une femme de 63 ans dans un corps de 30 ans, tandis que la seconde est une adolescente de 16 ans qui se retrouve à passer du temps aux côtés de son idole'', a déclaré la réalisatrice. Pour elle, il était essentiel que toutes ces nuances soient ressenties par le spectateur. Capturer le caractère chaleureux de chaque personnage et la relation entre ces trois héroïnes qui apprennent à devenir une famille est important à ses yeux.

Nia Da Costa reconnaît que se lancer dans un film d'une telle envergure a nécessité une phase d'apprentissage. "Lorsque vous vous engagez dans un film Marvel, la première chose qui vous est proposée est de dialoguer avec les autres réalisateurs. Vous bénéficiez d'un réseau solide de personnes avec lesquelles vous pouvez communiquer et demander conseil, ce qui vous donne toujours l'impression que quelqu'un est là pour vous guider tout au long du processus", a-t-elle expliqué.

De son côté, la scénariste Megan McDonnell explique : "Les Marvels sont inextricablement liées les unes aux autres : chaque fois qu'elles utilisent simultanément leurs pouvoirs, elles échangent leur place. Elles se retrouvent réunies et sont contraintes de rester ensemble jusqu'à ce qu'elles comprennent ce qui se passe, car chacune a besoin, à un moment donné, d'utiliser ses pouvoirs. Cette interconnexion est intéressante d'un point de vue scénaristique, car Carol dispose désormais d'une équipe, qu'elle le veuille ou non."

Il leur faut un peu de temps pour comprendre le phénomène d'enchevêtrement quantique. C'est au fur et à mesure de leurs mésaventures qu'elles réalisent que lorsqu'elles utilisent leurs pouvoirs simultanément, elles échangent leur place, peu importe les galaxies ou les planètes où elles se trouvent. La distance n'a pas d'importance. Cette situation est d'autant plus difficile pour Carol, car elle avait choisi de travailler seule afin d'éviter la douleur de perdre quelqu'un à nouveau.

Il faut dire que Nia Da Costa a tenu à s'assurer qu'au milieu des séquences d'action, des poursuites, des combats et des intrigues intergalactiques, une histoire émotionnelle centrée sur les personnages de ces trois femmes serait vraiment au cœur du film.

La scénariste Elissa Karasik de révéler qu"au fil de l'aventure, elles (les héroïnes) découvrent véritablement ce qu'est l'amitié et ce qu'elles représentent les unes pour les autres. Réunir ces trois héroïnes dans un conflit cosmique était vraiment excitant".

Alliés et antagonistes

Il est intéressant de parler des personnages - alliés et antagonistes - qui interagissent avec The Marvels. Nick Fury (Samuel L. Jackson) occupe actuellement le poste de directeur de S.A.B.E.R. Il dirige une station spatiale agissant secrètement comme premier point de contact et de défense de la Terre face à un univers en pleine expansion. De son côté, Dar-Benn (Zawe Ashton) est la meneuse des Krees. Guerrière scientifique devenue politicienne, elle est déterminée à sauver sa planète d'origine et à redonner à son peuple la place qui lui revient dans l'univers. Quant à Prince Yan (Seo-Jun Park), il est le prince charismatique de la planète Aladna et un ami de Carol Danvers.

Parmi les autres personnages importants, on trouve Muneeba Khan (Zenobia Shroff), dotée d'une forte personnalité, elle est la mère de Kamala et quelqu'un qu'il ne faut jamais sous-estimer. Yusuf Khan (Mohan Kapur) est le fier et chaleureux père de Kamala. Aamir Khan (Saagar Shaikh), quant à lui, est le frère aîné de Kamala, capable d'être caustique tout en étant solidaire. Enfin, il y a l'empereur Dro'ge (Gary Lewis), le chef des Skrulls dont l'existence est à nouveau menacée par les Krees.

Cinquante-quatre décors distincts répartis sur huit plateaux

Le tournage de "The Marvels" a débuté le 26 juillet 2021 au Royaume-Uni, nécessitant la construction de 54 décors distincts répartis sur huit plateaux de tournage (quatre aux studios Pinewood, quatre autres aux studios Longcross). Ces décors comprenaient cinq planètes différentes, cinq vaisseaux spatiaux, deux vaisseaux d'évacuation, trois nacelles d'évacuation, un ascenseur spatial, un Cessna 150, ainsi que trois maisons, dont la réplique de celle de Maria Rambeau construite sur le terrain de golf de Longcross, basée sur celle du premier film. La maison des Khan, quant à elle, correspondait aux intérieurs et aux extérieurs de la série "Miss Marvel". La station spatiale S.A.B.R.E., l'une des constructions les plus complexes et longues à réaliser, ainsi que le décor coloré et festif d'Aladna faisaient également partie des décors.

L'objectif était de créer une expérience unique pour chaque planète et d'éviter tout chevauchement dans les décors. Les bâtiments de Tarnax ont été conçus avec une fluidité esthétique remarquable. Selon nos sources, les panneaux de construction ont été spécialement fabriqués en Islande pour recréer un environnement spécifique, avec des rochers couverts de mousse et un ciel gris caractéristique.

En ce qui concerne la planète Aladna, l'équipe du film souhaitait capturer une ambiance ensoleillée, colorée, lumineuse, chaleureuse et empreinte de bonheur, s'inspirant de l'atmosphère de Positano. Quant à Hala, représentée dans le passé et le présent, ils ont créé une ville technologique pour donner vie à cet univers.

Ainsi, chaque lieu possède une atmosphère distincte, nous transportant comme si nous découvrions un nouveau pays.

L'ensemble des étagères de costumes couvrirait un petit terrain de football

La chef costumière Lindsay Pugh et son équipe ont travaillé sur la création de plusieurs costumes pour Captain Marvel, Monica Rambeau et Kamala Khan, ainsi que sur plus de 1 000 autres tenues pour les acteurs secondaires évoluant dans les différents planètes et environnements du film. L'ensemble des étagères de costumes occuperait la taille d'un petit terrain de football. L'équipe s'est inspirée des films, des séries et des bandes dessinées, comme le souligne la chef costumière.

En effet, elle a visionné à plusieurs reprises divers films pour ne rien manquer, elle a également lu et relu les bandes dessinées et mené des recherches approfondies. Ensuite, elle a travaillé en étroite collaboration avec Nia Da Costa, en prenant en compte le scénario et l'évolution des personnages.

Par ailleurs, dans le film, deux chats nommés Nemo et Tango ont joué le rôle de Goose, le célèbre Flerken qui a rendu Nick Fury borgne. Pour le plaisir de tous, y compris de Brie Larson, qui est pourtant allergique aux chats, 10 chatons ont été utilisés pour représenter les petits Flerkens sur le plateau. Les œufs de Flerkens ont été un sujet de conversation important au sein de l'équipe de production. Leur apparence finale a été inspirée des bandes dessinées de Kelly Sue DeConnick, qui a écrit le scénario. Au total, 60 œufs ont été créés et peints à la main par l'équipe des accessoiristes. Les décorateurs ont fait preuve d'une grande créativité pour concevoir le bureau de Nick Fury dans la station orbitale S.A.B.E.R. Les spectateurs auront un aperçu de la vie de Fury grâce à des accessoires spéciaux qui rappellent non seulement son passé, mais aussi les rôles précédents de Samuel L. Jackson, qui l'incarne.

BABACAR SY SEYE