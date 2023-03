Les partis politiques devraient renouer avec la tradition des écoles de parti

En application des instructions du Président du Parti de l’Alliance Pour la République, APR, Macky Sall, le directeur de l’Ecole du Parti de l’APR avait pris prétexte des journées « des Vendredi de l’Ecole du Parti » le vendredi 17 Mars 2023 au Siège de l’APR pour déclarer l’Ouverture solennelle de l’année académique 2023. Le Thème de cette journée « LA REPUBLIQUE, L’ETAT ET LE CITOYEN », venait bien à son heure, déclarait à l’entame du cours magistral, le conférencier du jour le docteur, ingénieur des mines Ousmane Cissé.

Devant un auditoire constitué de militants de base, des responsables des différents organes du Parti et les hauts cadres de l’Etat, ministres, dg et PCA, membres de la redoutable « Task Force » du Président Macky SALL, tous présents malgré leur calendrier très chargé, l’orateur, nostalgique d’un passé politique et intellectuel très riche, n’avait pas manqué de se désoler du peu d’intérêt que les partis politiques accordent aujourd’hui à la formation de leurs militants. Ce qui a conduit à un véritable désastre dans le monde politique. Maintenant, c’est « l’Argument de la Force » qui prévaut en lieu et place «de la Force des Arguments ».

Lui emboitant le pas, le doyen, le journaliste monsieur Alioune Dramé, l’ex dg du journal « l’Astre le Soleil » et pur produit de la mythique Ecole du Parti Socialiste, membre de la Commission Communication de l’Institut avait déploré cette situation : ‘’Les honnêtes citoyens en émoi, impuissants, ont fini de se détourner de la politique, ce noble Art de gérer la Cité, aujourd’hui détourné de son essence et de sa finalité par d’autres intrus, sans parcours académique et vécu politique qui polluent l’atmosphère de leurs nuisances sonores’’.

Prenant la parole, le Directeur de l’Ecole du Parti, maître Djibril War, n’avait pas manqué de rendre hommage à deux éminents membres du Bureau de l’Ecole du Parti : le Secrétaire Général et Conseiller économique Salam Gueye et le rapporteur Djibril Ba, absents à cette rencontre. S’adressant à l’assistance, il leur a rappelé le crédo, l’emblème de l’Ecole du parti, bien mis en évidence sur le portail et la banderole : « Un Militant Bien Formé est un Citoyen Modèle. » D’où l’invite faite aux responsables d’accompagner l’Ecole du Parti dans la formation des jeunes, en s’impliquant d’avantage dans les commissions académiques et en lui accordant des moyens pour la réalisation de ses missions.

Aujourd’hui, de nouvelles idéologies, doctrines renaissent des cendres d’un passé tragique récent comme le « Nazisme » qui avaient plongé le monde dans le plus grand désastre humain, social et économique, lors des deux plus meurtrières guerres de l’Histoire, celles de 1914-1918 et de 1939-1945. Aujourd’hui, des courants populistes marqués par des discours radicaux prônent l’intolérance, l’irrédentisme, la xénophobie. Ces gens qui usent de la manipulation, de la désinformation à travers les réseaux sociaux ont pour cibles la jeunesse, et les couches défavorisées et désœuvrées. Ils sapent notre héritage de coexistence pacifique, de tolérance, d’harmonie entre toutes les communautés, au-delà des diversités ethniques, culturelles et religieuses.

Notre pays le Sénégal n’est pas à l’abri avec ces personnes qui n’épargnent même pas nos Autorités religieuses. L’Etat devra alors être debout pour faire face à toute agression dirigée contre les institutions de la République et nos Autorités religieuses, pour la Préservation de notre Patrimoine Historique, Républicain, Economique, Culturel, Moral et Religieux.

Maître Djibril War, Directeur de l’Ecole du Parti :