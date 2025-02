Les précisions du ministre de la Justice

Quelles suites judiciaires réservées aux révélations du gouvernement confirmées par la Cour des comptes ? Malgré les nombreuses pressions populaires, surtout de la part des politiciens du parti au pouvoir, le ministre de la Justice, Ousmane Diagne, reste sur les principes.

Constatant des manquements graves pouvant revêtir diverses qualifications pénales, il a annoncé “la mise en œuvre diligente de toutes les mesures judiciaires nécessaires à l'élucidation de ces faits, l'identification complète de tous les responsables de ces irrégularités et leur traduction devant les juridictions répressives compétentes”, à savoir la Haute cour de justice et le Pool judiciaire financier.

En ce qui concerne les chefs identifiés à ce stade de la procédure, il note : faux en écriture, faux en informatique, détournement de deniers publics, escroquerie portant sur des deniers publics, blanchiment d'argent et enrichissement illicite, complicité et recel de ces chefs.

Relativement aux personnes susceptibles d'être poursuivies, il s'est limité à donner quelques profils en se basant sur les conclusions du rapport. “Ces faits pourraient impliquer diverses personnes, notamment d'anciens ministres, des DG, des comptables, des gestionnaires et d'autres particuliers’’.

Le garde des Sceaux a insisté sur la nécessité de respecter les principes directeurs de la procédure pénale, notamment la présomption d'innocence, le respect des droits de la défense, le respect du principe du contradictoire.

À ceux qui attendaient des noms, il rétorque : “Si j'ai tenu à citer la qualité des personnes susceptibles de faire l'objet des poursuites, c'est sur le fondement du rapport de la Cour des comptes. Si l'on se base sur les informations de la Cour des comptes, il ne peut s'agir que d'anciens ministres, DG, des comptables et d'autres particuliers sans autres précisions. Je ne saurais me lancer dans une sorte d'aventure, une entreprise dont on connait le début, mais pas la fin. Ce n'est nullement dans mes intentions. Je ne fais pas du tout dans la divination”, a-t-il précisé.

Selon lui, à ce jour, les éléments à sa disposition ne lui ont pas permis de viser la haute trahison, mais l'enquête va se poursuivre.