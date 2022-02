Lettre de la Jeunesse Africaine à Son Excellence Monsieur Macky Sall Président de l’Union Africaine

Le Sénégal est à l'honneur avec votre élection à la tête de l’Union Africaine, pour avoir naturellement tenu son statut de boussole diplomatique en Afrique et dans le monde. Durant votre Magistère, ce pays a enregistré des succès diplomatiques notamment en soutenant le peuple gambien à préserver et faire respecter son choix lors de l'élection démocratique de leur Président après une longue période de dictature subie, l’accompagnement de la Guinée Bissau, pays ami, pour sortir d’un cycle d'incertitudes et, le retour de la stabilité institutionnelle ainsi que d’autres actions fort utiles au niveau de la scène internationale. Excellence, cette mandature qui va durer un an est une occasion inédite pour vous de marquer le continent d'une empreinte indélébile. Dans cette dynamique, vous devez compter avec la force la plus déterminante de notre continent: la jeunesse africaine. À ce titre, nous vous invitons à prendre des mesures fortes après votre installatio

La consolidation des communautés régionales africaines mandataires de l’Union Africaine. Elles semblent perdre l’assentiment des peuples. C’est une opportunité de redynamiser ces entités à l’heure des grands ensembles qui ne laissent aucune chance aux aventures individuelles. Il faudrait favoriser l’adhésion des citoyens avec la promotion de la démocratie participative, une transparence dans la gouvernance, un impératif de redevabilité dans la gestion publique, la co-construction d’une économie forte, la lutte contre la corruption et les flux financiers illicites (88,5 milliards de dollars par an) qui quittent le continent et privent l'Afrique de ressources importantes supérieures à l'aide publique au développement (50 milliards), l’effectivité de la liberté de la presse; La libre et facile circulation des personnes et des biens à travers les frontières entre africains (la concrétisation du passeport africain, les grands projets routiers et d’infrastructure ferroviaires transfrontaliers,...); La lancinante problématique de l’insécurité qui mine le continent, nécessitant une prise en charge effective et holistique, ainsi qu’une mobilisation des énergies sans précédent; L’harmonisation du contenu pédagogique au service de l'idéal de la Renaissance Africaine et l’organisation de la mobilité universitaire pour favoriser des échanges d'expériences entre chercheurs, étudiants et acteurs culturels africains.

Accélérer la mise en oeuvre de la grande muraille verte qui est un projet à multiples ressorts; - Favoriser l’effectivité totale d’une libre circulation des citoyens africains sur le continent avec la suppression du visa d’entrée entre pays africains et la mise en place du passeport africian; - Renforcer la participation de la jeunesse dans l’information, l’appropriation et la mise en oeuvre des politiques publiques harmonisées au sein du NEPAD, en leur assurant des retombées; - Mettre en place un fond générationnel pour l’inclusion socio-économique et politique de la jeunesse africaine; - Accélérer les réformes pour le financement souverain du fonctionnement des institutions panafricaines et du financement des politiques publiques à travers des mécanismes de mobilisation des ressources domestiques efficaces et une lutte farouche contre les flux financiers illicites; - Mettre en place un programme panafricain d'échanges culturels et universitaires pour faciliter la production scientifique et culturelle au service de la Renaissance africaine; - Initier les Rencontres Annuelles de la jeunesse africaine, en présence des chefs d’états, pour favoriser la co-construction et la mobilisation des jeunes pour la concrétisation de la vision pionnière des Etats unis d’Afrique, et ainsi considérablement rétrécir le fossé et le sentiment d’incompréhension entre les jeunes et les dirigeants africains; - Harmoniser tous les systèmes et politiques éducatifs dans le but d’encourager et de faciliter les échanges universitaires, pour une meilleure intégration et inclusion panafricaine. Excellence, l'apothéose de votre mandat pourrait prendre la forme d’un événement inédit jamais organisé au Sénégal en conviant 500 jeunes africains de tous les pays membres de l’U.A en Novembre 2022 pour le “Sommet Africain de la Jeunesse” pour discuter, et échanger sur les sujets cruciaux qui engagent notre génération.

La préparation de cet événement avec vos équipes, pourrait se réaliser par la mise en place d’un comité, d’un secrétariat ou d’une Délégation. Les jeunes signataires de ce texte sont originaires de plusieurs pays du continent et sont déterminés à se mobiliser pour accompagner cette organisation eu égard à leurs parcours, expériences, mais fondamentalement à leur profond désir de voir le progrès économique et social s’installer partout sur le continent, pour le bonheur ultime des africains toutes catégories confondues, et par l'effritement des frontières artificielles héritées de la colonisation. Excellence, tout en vous souhaitant une pleine réussite, soyez assuré de notre haute considération et de notre soutien pour faire de votre présidence, le moment d’un grand saut en avant pour l’Afrique et les africains. Lettre de la Jeunesse Africaine A Son Excellence Monsieur Macky SALL Président de l’Union Africaine.

Contacts: @niangthierno@gmail.com, massamba2ndiaye@gmail.com COORDINATION : Thierno SD Niang , Spécialiste en Relations Internationales, Auteur-chercheur, consultant à Legs Africa. Papa Massamba Ndiaye , Spécialiste en Jeunesse et développement de compétences Président du Débat Numérique National de la Jeunesse