Lettre politique sectorielle Mitta 

La cérémonie de lancement officiel de la Lettre de politique sectorielle de développement (LPSD) du ministère des Infrastructures et des Transports terrestres et aériens (Mitta) a eu lieu hier. Venu présider cette rencontre, le secrétaire général dudit ministère a confié qu'il constitue la première étape de son processus d’élaboration qui se poursuivra en phase de diagnostic, de formulation de la stratégie et de validation technique.

L’objectif de ce premier chantier, selon Serigne Ahmedou Bamba Sy, était de mobiliser toutes les parties prenantes, de baliser le chemin pour son appropriation, de partager les outils techniques et méthodologiques indispensables à son élaboration. Il s'agit, selon lui, de présenter la vision et de définir les orientations stratégiques et les priorités en matière d’infrastructures et de transports terrestres et aériens, secteurs en constante évolution et piliers fondamentaux de leur développement économique, social et territorial.

Cette rencontre de partage, a-t-il précisé, est le point de départ d’un processus de réflexion approfondie qui vise à définir une politique sectorielle claire et ambitieuse pour nos infrastructures et transports terrestres et aériens, une politique capable de répondre aux besoins actuels et futurs, d'intégrer les préoccupations environnementales et sociales, et de renforcer la compétitivité de notre pays aux niveaux régional et international. "L’élaboration de la LPSD du Mitta procède de la ferme et déterminante volonté de l’État de doter notre pays d’infrastructures de connectivité et de logistiques modernes et durables, et d’un système de transport public plus performant et à moindre coût pour les Sénégalaises et Sénégalais’’, a-t-il dit.

...‘’Notre ambition, à travers ce processus, est de créer un cadre cohérent, durable et performant capable de répondre aux défis actuels tout en anticipant les besoins futurs. Cette lettre de politique sectorielle sera l’expression de notre volonté de transformer les infrastructures et les transports terrestres et aériens en moteurs essentiels de croissance économique et sociale, et de création d’emplois pour le Sénégal. Les infrastructures et les transports terrestres et aériens jouent un rôle primordial dans la compétitivité économique, la fluidité des échanges et l’amélioration du bien-être des citoyens’’, a dit le SG. Il ajoute dans la même veine qu’ils ‘’constituent non seulement des leviers stratégiques pour la croissance, mais aussi des catalyseurs de transformation pour l'ensemble de nos secteurs d’activité.

Ainsi, les politiques que nous mettrons en place devront améliorer la connectivité entre les différents pôles territoires de notre pays, mais aussi renforcer notre place sur le plan régional et sous-régional. C’est en facilitant la mobilité des biens, des services et des personnes que nous pourrons bâtir une économie plus inclusive, plus résiliente et plus ouverte aux opportunités mondiales" a confié le SG.

Cette activité inscrite en droite ligne des nouvelles orientations données à la politique de l’État en matière de transport public, d'après lui, avec pour objectif de déterminer, sur la base des enjeux du secteur, des mesures concertées aptes à garantir une gouvernance durable de l’écosystème des transports, à favoriser sa transformation rapide et intégrale. Les réflexions issues de cette importante rencontre seront d’un apport considérable dans les contenus et la mise en œuvre de notre lettre de politique sectorielle, a-t-il promis.