Révélation en Liga cette saison du côté du Real Betis Balompié, Assane Diao impressionne. La jeune pépite hispano-sénégalaise de 18 ans empile les buts et a déjà tapé dans l’œil de quatre cadors anglais.

Invité surprise de la saison 2023/2024 du Real Betis Balompié, Assane Diao ne pouvait que difficilement imaginer voir sa carrière prendre cette trajectoire en l’histoire de quelques semaines. Jeune produit de la formation andalouse, il avait montré un vrai potentiel la saison dernière avec la réserve du Betis (4 buts et 2 offrandes en 20 matches). Déjà en mai dernier, Manuel Pellegrini expliquait qu’il croyait en lui pour l’avenir des Verdiblancos : «s’il sera présent en équipe première la saison prochaine ? Tous les jeunes joueurs qui se mettent en évidence avec l’équipe filiale font normalement la pré-saison en équipe première, avec nous. Nous verrons. Je suis très content pour lui, parce qu’il a réalisé une très bonne saison, et a un très grand potentiel. Je suis sûr qu’il sera important dans l’avenir du Betis.» Et très vite l’espoir a grandi.

Reparti sur les mêmes bases avec la réserve (2 buts en 4 matches), il a enfin débuté avec l’équipe première en Ligue Europa contre les Glasgow Rangers (défaite 1-0). Une courte apparition suivie dans la foulée d’une première titularisation. Débutant le 28 septembre contre Grenade, il marquera lors du match nul (1-1) des siens. Un but et une titularisation qui en a amené d’autres puisque trois jours plus tard, il a de nouveau été efficace contre Valence (3-0). Plus jeune buteur de l’histoire du club andalou au 21e siècle, il a convaincu Manuel Pellegrini de compter sur lui de manière durable. «Je suis très heureux pour lui. C’est un joueur que nous suivions. Il a répondu présent et a marqué deux buts en deux matchs. Il a de la vitesse, de la puissance. Qu’il continue ou non avec l’équipe première, ça dépend entièrement de lui. Il profite des opportunités et j’espère qu’il en profitera le plus longtemps possible» a expliqué le Chilien en conférence de presse.

Une clause à 40 M€

Et Assane Diao a continué de profiter des opportunités qui lui ont été offertes. Avec 11 matches à son actif pour déjà 4 buts, il s’est installé comme titulaire sur l’aile droite sévillane avec Ayoze Perez comme pendant gauche. En concurrence avec Luiz Henrique, le demi-finaliste du dernier Euro U19 a pris l’avantage sur le jeune ailier brésilien grâce à ses prestations. Cela lui a même valu la possibilité d’être surclassé avec l’équipe U21 de l’Espagne où il compte désormais 3 capes. «C’est un immense bonheur. Je n’arrive toujours pas à y croire. Je vis un rêve» exprimait-il à la Movistar après son but face à Valence il y a un mois. Loin d’être réveillé de ce voyage merveilleux dans les bras de Morphée, Assane Diao exprime parfaitement son talent et le Real Betis Balompié peut se frotter les mains.

D’après Estadio Deportivo plusieurs clubs anglais sont déjà sur les rangs. C’est le cas de Chelsea et de Newcastle qui ont dépêché des scouts lors des matches du joueur face à Valence et au Sparta Prague où il a marqué à chaque fois. Les Blues auraient même lié de premiers contacts. Liverpool et Manchester United seraient aussi sur les rangs selon le média andalou. Disposant d’une clause libératoire de 30 millions d’euros assortis de bonus pouvant monter à 40 millions d’euros, le joueur est sous contrat jusqu’en juin 2027. Le Real Betis Balompié aimerait ainsi augmenter son bail de 3 années supplémentaires afin de le blinder jusqu’en juin 2030 tout en augmentant sa clause libératoire à un chiffre compris entre 40 et 50 millions d’euros. Réalisant de premiers pas prometteurs, Assane Diao est en train de se faire doucement un nom.

FOOTMERCATO.NET