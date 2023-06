A en croire les derniers bruits venus d’Espagne, l’attaquant français du Real Madrid, annoncé en instance de départ en Arabie saoudite, devrait bien poursuivre son aventure avec les Merengues pour une saison supplémentaire.

C’est un nouvel épisode du feuilleton Karim Benzema qui vient de sortir de l’autre côté des Pyrénées. Ces derniers jours, l’avenir de KB9 fait beaucoup parler. En effet, l’attaquant français avait d’abord fait l’objet d’un départ surprise du Real Madrid pour l’Arabie Saoudite, plus précisément à Al Ittihad, club de Jeddah, deuxième ville du pays. Ces derniers mois, les Saoudiens ont tenté des approches auprès de lui, comme d’autres stars comme Lionel Messi, Eden Hazard ou Sadio Mané, pour préparer leur candidature commune à l’organisation de la Coupe du Monde 2030 en compagnie de l’Égypte et de la Grèce, pour un premier Mondial sur trois continents.

Le Champion d’Arabie Saoudite, à travers son vice-président, avait même entamé des discussions avec le capitaine emblématique du Real Madrid. Et il semblait qu’après plusieurs longues semaines de négociations, Al Ittihad se rapprochait plus que jamais de son but ultime. L’offre d’un contrat de 400 millions d’euros sur deux saisons avait même convaincu le buteur de 35 ans, comme nous vous l’avions révélé en exclusivité, alors que le vestiaire est toujours dans le flou de sa décision finale. Mais selon la presse espagnole, on devrait assister à un incroyable retournement de situation.

L’Espagne voit KB9 rester à Madrid

En effet, selon les dernières indiscrétions de Marca, Karim Benzema devrait bien empiler une quinzième année au Real Madrid, et donc prolonger son contrat d’une saison supplémentaire avec la Maison Blanche. Le quotidien ibérique explique cette décision a été prise par le Français, qui se sent encore en forme pour ajouter une nouvelle saison au haut niveau à sa carrière et ainsi partir du club de la capitale «par la grande porte». Il estime qu’il a encore beaucoup à donner au Real Madrid qui a besoin de lui. Et surtout KB9, qui estime que cette saison n’était pas sa meilleure, sait que l’offre saoudienne sera encore là l’été prochain.

Une nouvelle issue de ce dossier, donc, qui vient consolider la déclaration de KB9 lors d’une cérémonie organisée par Marca : « Pourquoi dois-je parler de mon avenir si je suis à Madrid ? Ce qui parle en ce moment, c’est internet. Mais la réalité, ce n’est pas internet. Je suis à Madrid », a répondu le Lyonnais, sur un ton un peu plus tranché. Mais attention, la publication madrilène ajoute néanmoins qu’il ne serait pas fermé à l’idée de rejoindre la Saudi Pro League à l’issue du prochain exercice, après une dernière danse avec le maillot blanc. Un exil au Moyen-Orient reporté à l’été 2024 ne serait donc pas à exclure.

