En plein feuilleton Mbappé, le Real Madrid doit aussi prendre des décisions avec certains de ses jeunes les plus prometteurs.

Le Real Madrid a frappé un grand coup en s’offrant Arda Güler, un des jeunes joueurs les plus prometteurs de la planète. Bien sûr, il faudra confirmer tous les éloges qu’il reçoit ces derniers temps en prouvant sur les pelouses espagnoles, mais une chose est sûre, l’effectif madrilène regorge de cracks. La pépite turque rejoint ainsi des joueurs comme Vinicius Junior, Rodrygo Goes ou Eduardo Camavinga, ou encore Endrick qui débarquera en 2024, pour n’en citer que quelques-uns. Et ce n’est pas tout, puisqu’en plus de ces joueurs recrutés aux quatre coins du globe, les Merengues ont aussi bon nombre de jeunes joueurs formés à la maison qui sont tout aussi prometteurs pour certains.

Ainsi, il y a plusieurs joueurs qui sont un peu dans le flou. Trop forts pour jouer au Real Madrid Castilla, qui évolue en troisième division, mais encore difficile de les imaginer avoir du temps de jeu régulièrement sous les ordres de Carlo Ancelotti, notamment à cause de la concurrence à pratiquement tous les postes. C’est le cas d’Alvaro Rodriguez notamment, qu’on a pu voir à l’œuvre en fin de saison. Le buteur hispano-uruguayen reste cependant un de ceux qui ont le plus de chances de grappiller du temps de jeu en équipe première, puisqu’il n’a que Joselu comme véritable concurrent. L’arrivée d’un autre attaquant de pointe compliquerait les choses. Du haut de ses 18 ans seulement, il semble avoir le niveau pour évoluer en première division et le Real Madrid devra trancher : le prêter pour qu’il progresse ailleurs en jouant beaucoup ou le garder sous le coude pour l’équipe première au cas où, mais en risquant de freiner sa progression ?

Des gros clubs à l’affût

Autre cas un peu périlleux, celui de Sergio Arribas. Lui aussi est un joueur de première division, et il a simplement roulé sur la D3 tout au long de la saison. Des clubs comme le Borussia Dortmund ou le Bayer Leverkusen le convoitent, alors qu’à Madrid, les places sont chères. Tout indique qu’il connaîtra un sort similaire à celui de Brahim Diaz ou de Fran Garcia : un prêt ou une vente avec option de rachat pour s’assurer de ne pas le perdre définitivement et éventuellement le faire revenir dans quelques années. Nico Paz, attaquant hispano-argentin de 18 ans, semble lui aussi prêt à jouer dans un club du calibre supérieur au Real Madrid Castilla, et tout indique que dans son cas, ça sera un prêt dans un club de deuxième division.

Rafa Marin, défenseur central de 21 ans, est lui dans une situation un peu plus floue, dans la mesure où il est aussi dans cette case de joueur capable de jouer en Liga mais barré par une concurrence féroce à son poste. Il s’est déjà entraîné avec l’équipe première du Real Madrid, laissant de très belles sensations sur les pelouses de Valdebebas. Des clubs comme la Lazio, le Betis et même la Juventus auraient déjà sondé son entourage. Quoi qu’il en soit, avec tous ces joueurs de talent, les Merengues peuvent aussi choisir de remplir leurs caisses avec de belles ventes. Enfin, Vinicius Tobias, dont le prêt a été prolongé, pourrait lui avoir une carte à jouer en équipe première, alors que Carvajal n’a pas encore de remplaçant de garanties. Des décisions vont devoir être prises !

FOOTMERCATO.NET