La 19e journée de Ligue 1 sera marquée par l’affiche entre le leader Teungueth FC (34 pts) et la lanterne rouge Diambars (14e, 14 pts). Le stade Ngalandou Diouf sera l’arène de ce choc des extrêmes aux ambitions antagonistes, demain dimanche. Pour le club de Rufisque, l’objectif est de rester aux commandes de la Ligue 1. Avec deux points d’avance sur son dauphin, le TFC doit s’imposer pour y arriver. Ayant renoué avec le succès le week-end dernier sur la pelouse de Dakar Sacré-Cœur (0-2), les Rufisquois vont tenter de remettre ça face à l’académie de Saly. Les hommes du coach Cheikh Gueye avaient réussi à s’imposer à l’aller chez leur adversaire du jour. Ils sont donc bien partis pour une seconde victoire de rang. Le cas échéant, cela enfoncerait Diambars dans les entrailles du classement. Une perspective que les Académiciens n’envisagent pas, dans la mesure où ils ont la possibilité de sortir de la dernière place à défaut de s’extirper de la zone rouge. Comptant un seul point de retard sur l’avant-dernier et le premier non relégable, les poulains de Bruno Rohart joueront crânement leurs chances en espérant un faux pas de leurs devanciers. Mais la mission parait tellement insurmontable pour une formation qui n’arrive plus à gagner depuis onze matchs (six défaites et cinq nuls). La dernière victoire de Diambars remonte au 16 décembre 2023 contre Jamono Fatick (1-0).

Jaraaf et GFC restent à l’affût

La course pour le fauteuil de leader sera très ardue, ce week-end, entre le TFC et ses poursuivants. Le Jaraaf de Dakar (2e, 32 pts), qui a été éjecté de la première place, à la suite de son match nul face à la Sonacos de Diourbel (0-0), va profiter de son déplacement au stade Lat Dior, dimanche, pour affronter Génération Foot (11e, 17 pts), une autre académie en difficulté. Le club de la Médina va tout faire pour renouer avec le succès pour au moins rester au contact du leader.

Quant au Guédiawaye FC (3e, 31 pts), il va surfer sur sa bonne forme du moment pour tenter de remonter sur les deux premières places. Les Crabes devant se déplacer sur le terrain de Jamono Fatick (13e, 15 pts) affichent la meilleure série du moment, avec onze matchs d’invincibilité dont quatre victoires d’affilée.

En ouverture de la 16e journée, ce samedi, l’AS Pikine (5e, 26 pts) accueille l’US Gorée (4e, 27 pts), candidate au podium. Les Insulaires, vainqueurs du Casa Sports (2-0), vont essayer de décrocher une deuxième victoire de rang sur la pelouse de l’AS Pikine. Mais les Pikinois veulent mettre fin à quatre matchs sans succès (deux défaites, deux nuls). Le lendemain, le Casa Sports (9e, 20 pts) va chercher à se relancer, après la chute face à l’US Gorée, avec la réception de la Sonacos de Diourbel (6e, 24 pts). L’US Ouakam (10e, 19 pts) va recevoir la Linguère de Saint-Louis (8e, 21 pts), alors que le Stade de Mbour (12e, 15 pts) et Dakar Sacré-Cœur (7e, 24 pts) vont s’affronter au stade Caroline Faye.

Programme Samedi Stade Massène Sène 16h30 Jamono Fatick - Guédiawaye FC Stade Alassane Djigo 16h30 AS Pikine - US Gorée Dimanche Stade municipal Kolda 16h30 Casa Sports - Sonacos Stade Lat Dior 16h30 Génération Foot - Jaraaf Stade Caroline Faye 16h30 Stade Mbour - Dakar Sacré-Cœur Stade Ngalandou Diouf 16h30 Teungueth FC - Diambars Stade municipal Ngor 16h30 US Ouakam - Linguère Ligue 2 - 19e journée Amitié FC - Niary Tally Samedi Stade Caroline Faye 16h30 Demba Diop - Oslo Stade municipal Ngor RS Yoff - Duc Dimanche Stade Mouniang Soumaré 16h30 WallyDaan - Thiès FC Stade municipal HLM 16h30 HLM - Keur Madior Stade Djagaly Bagayoko 16h30 AS Douanes - AJEL Stade Alboury Ndiaye 16h30 Ndiambour - Cneps Excellence

LOUIS GEORGES DIATTA